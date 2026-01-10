यूपी में बाघ की दहशत, चारा लेने गई महिला को खींच ले गया टाइगर, ग्रामीण पर भी किया हमला

संक्षेप: लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से एक बार फिर दहशत फैल गई। खेत पर चारा लेने के गए दो लोगों पर बाघ ने हमला कर लिया। पहली घटना में झांड़ियों के अंदर छिपकर शिकार ढूंढ रहे बाघ ने ग्रामीण पर हमला बोल दिया।

यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ के हमले से एक बार फिर दहशत फैल गई। खेत पर चारा लेने के गए दो लोगों पर बाघ ने हमला कर लिया। पहली घटना में झांड़ियों के अंदर छिपकर शिकार ढूंढ रहे बाघ ने ग्रामीण पर हमला बोल दिया तो वहीं दूसरी जगह चारा लेने गई महिला को बाघ खींच ले गया। ग्रामीण बाघ के हमले से घायल हो गया, जिसे पलिया सीएचसी ले जाया गया। लेकिन महिला का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं चला गया। वन विभाग की टीम बाघ और महिला की तलाश में जुटे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बेला कलां गांव निवासी 60 वर्षीय वाजिद अली पुत्र रुस्तम शनिवार दोपहर के समय चारा लेने खेत की ओर गए थे। इसी दौरान अचानक झाड़ियों से निकले बाघ ने उन पर हमला कर दिया। बाघ के नाखूनों के पंजे वाजिद अली के हाथ और पीठ में लगे हैं, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके की ओर दौड़े, तब तक बाघ जंगल की ओर भाग गया। घटना के बाद ग्रामीणों की मदद से घायल वाजिद अली को तत्काल इलाज के लिए पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। बाघ के हमले के बाद लोग किसी तरह हल्ला मचाया और ट्रैक्टर का साइलेंसर निकाल कर खूब शोर मचाया। तब जाकर किसी तरह बाघ उसे छोड़कर गन्ने के खेतों की तरफ भाग गया।

एक महिला को खींच ले गया बाघ दूसरी बेहोश होकर गिरी दुधवा टाइगर रिजर्व बफर जोन के निघासन रेंज के महाराजगंज गांव के पास शनिवार की शाम दो महिलाएं गन्ने के खेत में चारा लेने के लिए गई थीं। बाघ गन्ने के खेत में छिपकर बैठा था, जैसे ही बाघ ने महिलाओं को देखा तो उन पर हमला बोल दिया। बाघ को देखकर एक महिला बेहोश हो गई जबकि दूसरी को बाघ खींच ले गया। इसकी जानकारी गांव में लगते दहशत फैल गई। आनन-फानन में सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाघ की तलाश में जुट गई। वन विभाग के साथ स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स और ग्रामीणों ने बाघ और महिला की तलाश की, लेकिन लापता महिला का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है। घटना की सूचना पाकर दुधवा के निदेशक भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं।

अमरोहा में पेड़ पर बैठा दिखा तेंदुआ रजबपुर थाना क्षेत्र के गांव हाकमपुर स्थित एक ईंट भट्टा परिसर में पेड़ पर तेंदुआ बैठा दिखने से हड़कंप मच गया। दोपहर करीब तीन बजे जोगेंद्र सिंह के ईंट भट्टा परिसर में लगे एक पेड़ पर मजदूर अर्जुन को तेंदुआ बैठा दिखाई दिया। उसके होश उड़ गए। अर्जुन के शोर मचाने पर आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। भारी भीड़ और शोर-शराबा देख तेंदुआ पेड़ से उतरकर जंगल की ओर भाग निकला। सूचना फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई और दर्जनों ग्रामीण लाठी-डंडे लेकर जंगल की ओर दौड़ पड़े, लेकिन घंटों की तलाश के बाद भी तेंदुए का सुराग नहीं लगा।