यूपी के इस जिले में बाघ का आतंक, सुबह-सुबह गन्ना छील रहे किसान पर बोला हमला

संक्षेप: गन्ने की छिलाई कर रहे किसान रामनारायण सिंह पर बाघ ने हमला कर जख्मी कर दिया। उस वक्त रामनारायण सिंह अपने खेत में गन्ने की छिलाई करने में व्यस्त थे। अचानक खेत से निकले बाघ ने रामनारायण सिंह पर झपट्टा मारकर हमला कर दिया। उनके सिर, मुंह और कंधे पर गंभीर जख्म आए हैं।

Tiger attacks farmer: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक फैल गया है। यहां गन्ना छील रहे एक किसान पर बाघ ने सोमवार की सुबह-सुबह हमला बोल दिया। इस घटना से हड़कंप मच गया। बाघ की दहशत लोगों के चेहरों पर नजर आने लगी है। लोगों ने वन विभाग को इसकी जानकारी देकर जल्द से जल्द का कार्रवाई करने और घायल किसान का इलाज कराने के साथ ही उसे मुआवजा देने की भी मांग की है। किसानों ने कहा है कि बाघ को पकड़ने के लिए क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जानी चाहिए।

लखीमपुर के मैलानी रेंज के खरेहटा बीट जंगल से सटे खरेहटा गांव के पास सोमवार सुबह गन्ने की छिलाई कर रहे किसान पर बाघ ने हमला कर जख्मी कर दिया। यह घटना उस वक्त हुई, जब खरेहटा गांव निवासी 45 वर्षीय रामनारायण सिंह पुत्र किशन सिंह अपने खेत में गन्ने की छिलाई करने में व्यस्त थे। अचानक खेत से निकले एक बाघ ने रामनारायण सिंह पर झपट्टा मारकर हमला किया, जिससे उनके सिर, मुंह और कंधे पर गंभीर जख्म आए।

बाघ का हमला देख शोर मचाने लगे किसान हमले के तुरंत बाद आस-पास मौजूद अन्य किसानों ने शोर मचाया और घायल रामनारायण सिंह को प्राथमिक चिकित्सा के लिए बांकेगंज सीएचसी पहुंचाया गया। वहां से हालत नाजुक होने के कारण उन्हें लखीमपुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार खेत और जंगल की दूरी काफी कम है, जिससे ऐसे हमले का खतरा बना रहता है। इस घटना ने इलाके में दहशत का माहौल बना दिया है और ग्रामीणों ने वन विभाग से जल्द कार्रवाई तथा घायल किसान को मुआवजा की मांग की है। किसानों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने और क्षेत्र में पेट्रोलिंग बढ़ाने की मांग भी दोहराई है।