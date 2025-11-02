अचानक झाड़ियों से निकला बाघ, जंगल सफारी के दौरान कर दिया हमला, बाल-बाल बचे पर्यटक

संक्षेप: जंगल सफारी के दौरान झाड़ियों से एक बाघ अचानक से निकल आया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक को देखकर पहले तो बाघ गुर्राया, फिर सफारी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा ली।

जून में बंद किया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब खुल चुका है। पीटीआर के जंगल सफारी के लिए पर्यटकों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। लेकिन सीजन के पहले ही दिन जंगल सफारी करने पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटक बाल-बाल बच गए। जंगल सफारी के दौरान झाड़ियों से एक बाघ अचानक से निकल आया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक को देखकर पहले तो बाघ गुर्राया, फिर सफारी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा ली। कुछ देर के लिए तो पर्यटकों की घिग्घी बंध गई। हालांकि गाइड की सूझबूझ के चलते पर्यटकों की जान बच पाई। बाघ का हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नए सीजन के पहले ही दिन काफी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी करने के लिए पहुंचे थे। पर्यटकों में सबसे ज्यादा उत्साह बाघ का दीदार करने को लेकर दिख रहा था। पूरनपुर निवासी नितिन खंडेलवाल अपने परिवार के पांच सदस्यों समेत 14 लोग भी पीटीआर घूमने के लिए पहुंचे थे। ये सभी लोग सफारी गाड़ी पर सवार हुए और बाघ के दीदार को निकल पड़े। सैलानियों को लगा कि बाघ आसपास है।