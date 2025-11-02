Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newstiger suddenly emerged from bushes and attacked tourists during jungle safari pilibhit tiger reserve narrowly escaping
अचानक झाड़ियों से निकला बाघ, जंगल सफारी के दौरान कर दिया हमला, बाल-बाल बचे पर्यटक

अचानक झाड़ियों से निकला बाघ, जंगल सफारी के दौरान कर दिया हमला, बाल-बाल बचे पर्यटक

संक्षेप: जंगल सफारी के दौरान झाड़ियों से एक बाघ अचानक से निकल आया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक को देखकर पहले तो बाघ गुर्राया, फिर सफारी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा ली।  

Sun, 2 Nov 2025 09:16 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, पीलीभीत
share Share
Follow Us on

जून में बंद किया गया पीलीभीत टाइगर रिजर्व अब खुल चुका है। पीटीआर के जंगल सफारी के लिए पर्यटकों ने भी पहुंचना शुरू कर दिया है। लेकिन सीजन के पहले ही दिन जंगल सफारी करने पीलीभीत टाइगर रिजर्व पहुंचे पर्यटक बाल-बाल बच गए। जंगल सफारी के दौरान झाड़ियों से एक बाघ अचानक से निकल आया और पर्यटकों पर हमला कर दिया। पर्यटक को देखकर पहले तो बाघ गुर्राया, फिर सफारी गाड़ी के पीछे दौड़ लगा ली। कुछ देर के लिए तो पर्यटकों की घिग्घी बंध गई। हालांकि गाइड की सूझबूझ के चलते पर्यटकों की जान बच पाई। बाघ का हमले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पीलीभीत टाइगर रिजर्व शनिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। नए सीजन के पहले ही दिन काफी संख्या में पर्यटक जंगल सफारी करने के लिए पहुंचे थे। पर्यटकों में सबसे ज्यादा उत्साह बाघ का दीदार करने को लेकर दिख रहा था। पूरनपुर निवासी नितिन खंडेलवाल अपने परिवार के पांच सदस्यों समेत 14 लोग भी पीटीआर घूमने के लिए पहुंचे थे। ये सभी लोग सफारी गाड़ी पर सवार हुए और बाघ के दीदार को निकल पड़े। सैलानियों को लगा कि बाघ आसपास है।

सफारी गाड़ी के चालक ने बाघ को दिखाने के लिए कुछ देर गाड़ी को रोका। एक बाघ दिखाई दिया तो पर्यटकों ने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इसी बीच एक बाघ गुर्राते हुए झाड़ियों से अचानक बाहर आ गया। यह देखकर गाइड ने सफारी गाड़ी को दिया। कुछ देर के लिए तो पर्यटकों की घिग्घी बंध गई। हालांकि दहशत के बीच पर्यटक बाघ को देख कर रोमांचित नजर आए। डीएफओ मनीष सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी की जा रही है।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Pilibhit News Tiger Attack Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |