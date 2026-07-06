VIDEO: बाघ ने विशालकाय अजगर का किया शिकार, मुंह में दबाकर जंगल में ले गया

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो सामने आया है। जिसमें एक बाघ दिनदहाड़े विशालकाय अजगर का शिकार करता दिखाई दे रहा है। बाघ पहले अजगर पर हमला कर उसे मारता है और फिर उसे मुंह में दबाकर घने जंगल की ओर ले जाता नजर आता है।

Viral Video: कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से वन्यजीवन का एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक बाघ दिनदहाड़े विशालकाय अजगर का शिकार करता दिखाई दे रहा है। बाघ पहले अजगर पर हमला कर उसे मार देता है और फिर उसे अपने मुंह में दबाकर घने जंगल की ओर ले जाता नजर आता है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज का है, हालांकि वन विभाग की ओर से इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

वीडियो वायरल होने के बाद यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। सोशल मीडिया पर लोग इसे काफी पसंद कर रहे हैं और खासकर बच्चे इस वीडियो को बार-बार देख रहे हैं। माना जा रहा है कि किसी पर्यटक या वन्यजीव प्रेमी ने जंगल सफारी के दौरान इस दुर्लभ दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया और बाद में सोशल मीडिया पर साझा कर दिया।

इस मामले में संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी अमित ग्वासाकोटी ने बताया कि बाघ द्वारा अजगर का शिकार करना कोई असामान्य बात नहीं है। उनके अनुसार, जंगल में बाघ कई बार अजगर का शिकार करता है और उसे बड़े चाव से खाता भी है। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों के बीच इस तरह की घटनाएं प्राकृतिक खाद्य श्रृंखला का हिस्सा हैं और जंगलों में समय-समय पर देखने को मिलती रहती हैं। वन विभाग ने लोगों से ऐसे वीडियो को रोमांच की दृष्टि से देखने के साथ-साथ वन्यजीवों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने की भी अपील की है।

आधी रात गांव में घुसा तेंदुआ, घंटों चला रेस्क्यू ऑपरेशन उधर, लखीमपुर खीरी जिले में रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया, जब एक तेंदुआ धौरहरा वन रेंज के सिसैया गांव स्थित एक घर में घुस गया। तेंदुए के घर में होने की खबर फैलते ही गांव में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने सोमवार सुबह कई घंटे तक चले रेस्क्यू अभियान के बाद तेंदुए को सुरक्षित पकड़ लिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली।

घटना सिसैया गांव निवासी नाजिम के घर की है। तेंदुए के घर में घुसने के बाद ग्रामीणों ने सुरक्षा के मद्देनजर पूरे घर को चारों ओर से घेर लिया और वन विभाग को सूचना दी। रात में अंधेरा होने के कारण रेस्क्यू अभियान शुरू नहीं किया जा सका।