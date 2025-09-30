tiger found alive police took 23 years to caught notorious bandit babloo urf tiger urf jitendra of nirbhay gurjar gang टाइगर जिंदा निकला, निर्भय गुर्जर गैंग के इस कुख्यात डाकू को पकड़ने में पुलिस को लगे 23 साल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
वह कुख्यात दस्यु निर्भय गुर्जर के गैंग का सदस्य था। अपहरण किसका होना है, यह चिन्हित करने का काम टाइगर करता था। निर्भय के मारे जाने के बाद वह भाग गया था। उसने कई रूप बदले। कभी ट्रक पर क्लीनर बना, तो कभी ढाबे पर काम किया। पुलिस को उसे पकड़ने में 23 साल लग गए।

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, आगराTue, 30 Sep 2025 08:44 AM
टाइगर जिंदा निकला। उस पर 50 हजार रुपये का इनाम था। डौकी पुलिस को उसे पकड़ने में 23 साल लग गए। वह कुख्यात दस्यु निर्भय गुर्जर के गैंग का सदस्य था। दस्यु गैंग अपहरण के बाद फिरौती वसूलता था। अपहरण किसका होना है, यह चिन्हित करने का काम टाइगर करता था। निर्भय के मारे जाने के बाद वह भाग गया था। कई रूप बदले। कभी ट्रक पर क्लीनर बना, तो कभी ढाबे पर काम किया। पांच राज्यों में फरारी काटी। डौकी पुलिस ने उसे खोज निकाला।

डीसीपी पूर्वी सैयद अली अब्बास ने बताया थाना पिढ़ौरा के गांव राटोटी में वर्ष 2002 में 18 वर्षीय हरिओम उर्फ कल्ला का अपहरण हुआ था। बबलू उर्फ टाइगर उर्फ जितेंद्र ने उसका अपहरण कराया था। डौकी पुलिस ने सोमवार की रात उसे गांव नगला देवहंस के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस ने पकड़ा, तो वह पुलिस से उलझ गया। क्यों पकड़ा है, यह सवाल-जवाब करने लगा। ऐसे दिखाने लगा जैसे कभी अपराध से कोई नाता नहीं रहा है। वर्तमान में वह जसपुर, बांदा में अपने बड़े भाई की पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। तलाशी में आरोपित के पास से एक तमंचा और कारतूस मिला।

ढाई दशक पहले बीहड़ में चलाता था अपहरण उद्योग

डीसीपी पूर्वी ने बताया आरोपित टाइगर मामूली अपराधी नहीं है। लगभग ढाई दशक पहले बीहड़ में अपहरण उद्योग चलता था। निर्भय गुर्जर फिरौती के लिए अपहरण किया करता था। निर्भय के पास कोई पकड़ पहुंच जाए, तो बिना फिरौती के मुक्त नहीं होती थी। टाइगर गैंग के लिए कैरियर का काम करता था। पैसे वाले लोगों को चिन्हित करता था। जाल में फंसाता था। गैंग तक उन्हें पहुंचाता था। राटोटी के हरिओम के घरवालों से 11 लाख 51 हजार रुपये की फिरौती वसूली गई थी। हरिओम के मुक्त होने के बाद टाइगर का नाम मुकदमे में बढ़ा था। शुरू में उस पर 500 रुपये का इनाम था। इनाम की यह रकम बढ़कर 50 हजार पहुंच गई थी।

इतने समय बाद पकड़े जाने का नहीं था अंदाजा

टाइगर ने पुलिस को बताया कानपुर देहात से भागकर वह गुजरात पहुंचा था। वहां नाम बदला। ट्रक पर क्लीनर बना। इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं था। उसे पुलिस से बचना था। बड़े भाई के परिवार की जिम्मेदारी भी थी। हर छह माह में ठिकाना और मोबाइल नंबर बदल दिया करता था। गुजरात के अलावा उसने महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश में कई ठिकाने बदले। उसे अब लगने लगा था कि पुलिस भूल चुकी होगी। उसे अंदाजा नहीं था कि 23 साल बाद भी पुलिस के उसकी तलाश है।

