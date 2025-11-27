गन्ने के खेत से निकले बाघ ने काम कर रहे मनरेगा मजदूर पर बोला हमला, चीख सुनकर दौड़े किसान

संक्षेप: पूरनपुर में मनरेगा के तहत काम करने के दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने श्रमिक पर हमला कर दिया। ग्रामीण की चीख पर पास के खेत में पानी लगा रहे लोगों ने हल्ला कर ग्रामीण को बचाया।

पीलीभीत जिले के पूरनपुर में मनरेगा के तहत काम करने के दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने श्रमिक पर हमला कर दिया। ग्रामीण की चीख पर पास के खेत में पानी लगा रहे लोगों ने हल्ला कर ग्रामीण को बचाया। हमले से ग्रामीण के सीने में गहरा घाव हो गया। ग्रामीण को सीएचसी लाया गया। यहां से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। घटना से गांव में दहशत फैल गई।

कोतवाली क्षेत्र के गांव गजरौला खास में गुरुवार सुबह मनरेगा के तहत गांव से दौ सौ मीटर की दूरी पर खेतों के पास कच्चे मार्ग पर काम चल रहा था। इसमें गांव के रहने वाले राजाराम पुत्र प्यारे लाल वर्मा भी काम कर रहे थे। काम समाप्त होने के बाद साथ के लोग चले गए। यह अकेले रह गए। बताया जाता है कि राजाराम शौच को जा रहे थे। इसी दौरान गन्ने के खेत से निकले बाघ ने उनपर हमला कर दिया। यह देखकर पास में खेत पर पानी लगा रहे बाप बेटा ने शोरगुल शुरु कर दिया। इससे बाघ ग्रामीण को छोडकर भाग गया।