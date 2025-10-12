ट्रेन में TTE से उलझी बेटिकट महिला शिक्षक बयान देने नहीं आई, अब नोटिस जारी करेगा आरपीएफ

महिला शिक्षक और उसके पिता को शुक्रवार को बुलाया गया था। आरपीएफ ने शनिवार को भी बेटी-बाप का इंतजार किया गया। इंस्पेक्टर आस मोहम्मद ने बताया है कि मामले की विवेचना की जा रही है। बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं आए। अब उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा।

सोशल मीडिया पर वायरल हुई बेटिकट बवाली महिला शिक्षिका खुशबू मिश्रा और उसके पिता अब जांच का सामना करने से बच रहे हैं। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) द्वारा इस मामले में अज्ञात केस दर्ज करने के बाद दोनों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। आरपीएफ अब दोनों के खिलाफ नोटिस जारी करने की तैयारी में है। आरपीएफ ने टीटीई से दुर्व्यहार करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है।

घटना चार अक्टूबर की है। महिला शिक्षक रांची से गोरखपुर जा रही एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में चढ़ी थीं। आरोप है कि टीटीई प्रकाश कुमार द्वारा टिकट मांगने पर वह टीटीई से उलझने लगी। उसने धमकी भी दी। इसके बाद टीटीई ने आरपीएफ देवरिया को घटना की जानकारी दी।

महिला शिक्षक ने ट्रेन से ही फोन करके अपने पिता और परिजनों को स्टेशन पर बुला लिया था। ट्रेन देवरिया पहुंची तो शिक्षिका, उसके पिता और अन्य परिजनों ने पुलिस की मौजूदगी में स्टेशन पर हंगामा किया। इस दौरान टीचर ने टीटीई को सिर काट लेने की धमकी भी दी थी। इनके दो वीडियो वायरल हैं।