अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।

यूपी के मौसम में अचानक बदलाव का दौर जारी है। एक बार फिर राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार की सुबह मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-तूफान के साथ ही बारिश की आशंका है। लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 25 जिलों के आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।

इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई और आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की आशंका है। लोगों को इसे लेकर सचेत रहने की अपील की गई है। पेड़, खंभों से दूर रहने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की हिदायत दी गई है।

इन जिलों के लिए यलो अलर्ट इसके साथ ही कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिले शामिल हैं। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, झांसी, इटावा, मैनपुरी, अयोध्या, औरैया, फर्ररुखाबाद और सीतापुर जिलों और आसपास के इलाके शामिल हैं।

इससे पहले रविवार को सूरज के तेवर तल्ख हो गए और मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। रविवार को सबसे ज्यादा तापमान बांदा और झांसी में 43.2 रिक़ॉर्ड किया गया। प्रयागराज में पारा 42.8 और कानपुर, फतेहगढ़, उरई (जालौन) में भी 42.4 पर पारा रहा। लखनऊ में पारा 40.4 डिग्री तक गया था।

मौसम विभाग की मानें तो नौ जून से हीट वेव की शुरुआत हो सकती है। सोमवार को मौसम सामान्य रहेगा लेकिन मंगलवार को पारा चढ़ सकता है। आईएमडी ने 09 और 10 जून के लिए 16 जिलों में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, फतेहपुर.बांदा, हमीरपुर, महोबा, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर शामिल हैं।