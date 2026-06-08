अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट
यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले तीन घंटों में लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है।
यूपी के मौसम में अचानक बदलाव का दौर जारी है। एक बार फिर राजधानी लखनऊ, कानपुर समेत नौ जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार की सुबह मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के अनुसार सुबह साढ़े नौ बजे से दोपहर साढ़े 12 बजे के बीच 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी-तूफान के साथ ही बारिश की आशंका है। लखनऊ-कानपुर समेत नौ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 25 जिलों के आसपास के इलाकों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल के कुछ जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है।
इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार फतेहपुर, रायबरेली, कानपुर नगर, कानपुर देहात, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, कन्नौज, हरदोई और आसपास के इलाकों में बादल गरजने के साथ ही बिजली गिरने, 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने और बारिश की आशंका है। लोगों को इसे लेकर सचेत रहने की अपील की गई है। पेड़, खंभों से दूर रहने और जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की हिदायत दी गई है।
इन जिलों के लिए यलो अलर्ट
इसके साथ ही कुछ जिलों के लिए यलो अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें पूर्वांचल और बुंदेलखंड के जिले शामिल हैं। यहां 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार प्रतापगढ़, चित्रकूट, महोबा, बांदा, कौशाम्बी, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली, अमेठी, झांसी, इटावा, मैनपुरी, अयोध्या, औरैया, फर्ररुखाबाद और सीतापुर जिलों और आसपास के इलाके शामिल हैं।
इससे पहले रविवार को सूरज के तेवर तल्ख हो गए और मैदानी इलाकों में तापमान तेजी से बढ़ने लगा। रविवार को सबसे ज्यादा तापमान बांदा और झांसी में 43.2 रिक़ॉर्ड किया गया। प्रयागराज में पारा 42.8 और कानपुर, फतेहगढ़, उरई (जालौन) में भी 42.4 पर पारा रहा। लखनऊ में पारा 40.4 डिग्री तक गया था।
मौसम विभाग की मानें तो नौ जून से हीट वेव की शुरुआत हो सकती है। सोमवार को मौसम सामान्य रहेगा लेकिन मंगलवार को पारा चढ़ सकता है। आईएमडी ने 09 और 10 जून के लिए 16 जिलों में हीट वेव का यलो अलर्ट जारी किया है। इनमें कानपुर नगर, कानपुर देहात, झांसी, फतेहपुर.बांदा, हमीरपुर, महोबा, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, जौनपुर, सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी और मिर्जापुर शामिल हैं।
आईएमडी के अनुसार 11 जून को एक नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है। यह विक्षोभ भी उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके सशक्त होने की संभावना कम है। इससे नमी का प्रतिशत बढ़ेगा और 11 जून से हीट वेव पर ब्रेक लगेगा और पारा गिर जाएगा। पर नमी अधिक होने से गर्मी में कोई कमी नहीं आएगी।
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लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।