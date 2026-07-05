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ओडीओपी से चमका यूपी का हुनर, छोटे कारीगर बन रहे स्मार्ट बिजनेस ओनर

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी का असली हुनर उसके गांवों, कस्बों और कारीगरों के हाथों में बसता है। ताला, पीतल, चिकनकारी, ब्लैक पॉटरी, काला नमक चावल और पारंपरिक हस्तशिल्प जैसे स्थानीय उत्पाद न सिर्फ प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान हैं, बल्कि हजारों परिवारों की आजीविका का आधार भी हैं।

ओडीओपी से चमका यूपी का हुनर, छोटे कारीगर बन रहे स्मार्ट बिजनेस ओनर

यूपी की असली ताकत सिर्फ बड़े शहरों में नहीं है, बल्कि यह ताकत गांवों, कस्बों, और छोटे वर्कशॉप में भी दिखती है। कहीं ताला बनता है, कहीं पीतल का काम होता है, कहीं चिकनकारी होती है, कहीं काला नमक चावल की खुशबू है, कहीं लकड़ी के खिलौने हैं और कहीं मिट्टी के बर्तन हैं। यही लोकल हुनर यूपी की बड़ी पहचान है।

पहले कई कारीगर अच्छा काम करते थे, लेकिन उनके प्रोडक्ट को बड़ा मार्केट नहीं मिलता था। पैकेजिंग कमजोर होती थी, ब्रांडिंग नहीं होती थी, ऑनलाइन सेल की जानकारी कम होती थी और कई बार बिचौलियों के कारण कारीगर को सही दाम भी नहीं मिल पाता था।

ओडीओपी यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ने इसी लोकल हुनर को नई पहचान देने की कोशिश की है। इसका आइडिया आसान है कि हर जिले की एक खास पहचान हो और उस प्रोडक्ट को ट्रेनिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस और सेल प्लेटफॉर्म से सपोर्ट मिले, ताकि छोटा कारीगर भी बड़े मार्केट तक पहुंच सके।

हर जिले का प्रोडक्ट, यूपी का नया सेलेक्ट

यूपी का हर जिला अपनी अलग पहचान रखता है और ओडीओपी ने इसी पहचान को एक प्रोडक्ट से जोड़कर आगे बढ़ाया है। ओडीओपी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह प्रोग्राम यूपी के खास और लोकल प्रोडक्ट्स व क्राफ्ट्स को बढ़ावा देता है।

डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोडक्ट लिस्ट में आगरा के लेदर और मार्बल प्रोडक्ट्स, अलीगढ़ के लॉक्स और हार्डवेयर, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी, अयोध्या का गुड़, बदायूं की जरी-जरदोजी और अमरोहा के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे कई उदाहरण दिखते हैं।

यह लिस्ट बताती है कि यूपी का हुनर कितने अलग-अलग रंगों में फैला हुआ है। कोई प्रोडक्ट खेती से जुड़ा है, कोई हैंडीक्राफ्ट से, कोई टेक्सटाइल से और कोई फूड प्रोसेसिंग से जुड़ा है। यही अलग पहचान ओडीओपी को लोकल ग्रोथ का बड़ा मॉडल बनाती है।

जिला-जिला जुड़ा, प्रोडक्ट को रास्ता मिला।

कारीगर को ट्रेनिंग, प्रोडक्ट को फिनिशिंग

आज के मार्केट में सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है, क्योंकि उसकी फिनिशिंग, डिजाइन, क्वालिटी, पैकेजिंग और प्रेजेंटेशन भी जरूरी है। ग्राहक अब साफ पैकिंग, अच्छी फोटो, सही साइज, भरोसेमंद क्वालिटी और आसान खरीदारी चाहता है।

ओडीओपी के जरिए कारीगरों को ट्रेनिंग और टूलकिट जैसे सपोर्ट से जोड़ने की कोशिश की गई है। इससे कारीगर अपने पुराने हुनर को नए मार्केट की जरूरत के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। कोई डिज़ाइन बेहतर कर सकता है, कोई पैकेजिंग बदल सकता है, कोई मशीन से काम की स्पीड बढ़ा सकता है और कोई ऑनलाइन सेल सीख सकता है।

इससे लोकल हुनर का असली रूप बचता भी है और उसे नया मार्केट स्टाइल भी मिलता है। यही बदलाव छोटे कारीगर को छोटे काम से बड़े बिजनेस की तरफ ले जा सकता है।

ब्रांडिंग से पहचान, मार्केट में सम्मान

किसी भी प्रोडक्ट को बड़ा बनाने के लिए ब्रांडिंग बहुत जरूरी है। पहले कई लोकल प्रोडक्ट केवल शहर या जिले तक सीमित रह जाते थे और बाहर के लोगों को पता ही नहीं चलता था कि वह चीज किस जगह की खास पहचान है।

ओडीओपी ने इस सोच को बदल दिया है। जब किसी जिले के प्रोडक्ट को ओडीओपी पहचान मिलती है, तो उसकी वैल्यू मजबूत होती है और ग्राहक को यह पता चलता है कि यह प्रोडक्ट लोकल कला, परंपरा और मेहनत से जुड़ा है।

यूपी एमएसएमई पॉलिसी में भी ओडीओपी प्रोडक्ट्स की नेशनल और ग्लोबल ब्रांडिंग और मार्केटिंग को आगे बढ़ाने की बात कही गई है। इसका मतलब है कि सरकार की सोच केवल उत्पादन तक सीमित नहीं है, बल्कि फोकस इस बात पर भी है कि प्रोडक्ट बड़े मार्केट में अपनी जगह बनाए।

ब्रांडिंग से पहचान, कारीगर को सम्मान, लोकल प्रोडक्ट को मिला नया आसमान।

ई-कॉमर्स से सेल, कारीगर को नया मेल

आज ग्राहक केवल दुकान पर नहीं आता, बल्कि मोबाइल पर भी खरीदारी करता है। इसलिए लोकल प्रोडक्ट्स के लिए ई-कॉमर्स एक बड़ा मौका है। अगर कारीगर का प्रोडक्ट ऑनलाइन दिखे, तो ग्राहक लखनऊ, दिल्ली, मुंबई या विदेश तक से भी ऑर्डर कर सकता है।

ओडीओपी से जुड़े प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग इवेंट्स के जरिए नए ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश हुई है। इन्वेस्ट यूपी के ओडीओपी नोट में ई-कॉमर्स पोर्टल रजिस्ट्रेशन, स्टॉल चार्ज और यात्रा खर्च जैसी चीजों पर खर्च वापसी के सपोर्ट की बात भी दी गई है।

इससे छोटे कारीगरों के लिए मेले, प्रदर्शनियाँ और ऑनलाइन मार्केट तक पहुँच आसान हो सकती है। जो प्रोडक्ट पहले केवल गली या कस्बे में बिकता था, वह अब बड़े शहरों के ग्राहकों तक पहुंच सकता है।

छोटे कारीगर से बड़ा व्यापारी

कारीगर जब केवल प्रोडक्ट बनाता है, तो उसकी कमाई सीमित हो सकती है, लेकिन जब वही कारीगर डिजाइन समझता है, पैकेजिंग करता है, ऑनलाइन सेल सीखता है, ग्राहक से सीधी बात करता है और ऑर्डर संभालता है, तो वह व्यापारी बनने की दिशा में बढ़ता है।

यही ओडीओपी की बड़ी ताकत है। यह कारीगर को केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे मार्केट से जोड़ता है और बताता है कि उसका हुनर सिर्फ काम नहीं, बल्कि बिजनेस भी बन सकता है।

अलीगढ़ का ताला, मुरादाबाद का पीतल, वाराणसी की साड़ी, लखनऊ की चिकनकारी, आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और अयोध्या का गुड़ सिर्फ प्रोडक्ट नहीं हैं, बल्कि ये लोकल पहचान और परिवारों की कमाई से जुड़े हैं।

हाथ का हुनर, मार्केट का सफर, कारीगर बना बिजनेस लीडर।

महिलाओं और यूथ को नया स्कोप

ओडीओपी का असर केवल पुराने कारीगरों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे महिलाओं और यूथ के लिए भी नए मौके बनते हैं। महिलाएं और यूथ अपनी रुचि और क्षमता के अनुसार कढ़ाई, सिलाई, फूड प्रोसेसिंग, हैंडीक्राफ्ट, पैकिंग, डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, ऑनलाइन बिक्री, पैकेजिंग और ग्राहक सेवा जैसे कई क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।

कई छोटे शहरों में यूथ अपने परिवार के पुराने काम को नए तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पहले जहां पिता या दादा लोकल दुकान पर प्रोडक्ट बेचते थे, वहीं अब यूथ उसी प्रोडक्ट को सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और प्रदर्शनियों के जरिए नए ग्राहकों तक ले जा सकते हैं।

इससे परिवार का पारंपरिक काम खत्म होने के बजाय अपग्रेड हो सकता है। हुनर घर में रहता है, लेकिन मार्केट बड़ा हो जाता है।

मुख्य जानकारी: हुनर से मार्केट तक

क्षेत्र

आसान समझ

ओडीओपी आइडियाहर जिले के खास प्रोडक्ट को पहचान और मार्केट सपोर्ट देना।
लोकल हुनरहैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, फूड प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद और पारंपरिक कला को बढ़ावा।
कारीगर सपोर्टट्रेनिंग, टूलकिट, डिजाइन, पैकेजिंग और क्वालिटी सुधार की दिशा।
मार्केट लिंकप्रदर्शनियां, ई-कॉमर्स, ब्रांडिंग और बड़े मार्केट से कनेक्ट।
छोटे बिजनेसलोकल प्रोडक्ट बेचने वाले कारीगर, दुकानदार और उद्यमी आगे बढ़ सकते हैं।
यूथ स्कोपडिजिटल सेल, पैकेजिंग, मार्केटिंग, डिजाइन और कस्टमर सपोर्ट जैसे नए काम।

एक्सपोर्ट से विस्तार, लोकल प्रोडक्ट को बाजार

जब लोकल प्रोडक्ट की क्वालिटी और ब्रांडिंग बेहतर होती है, तो उसका रास्ता बड़े मार्केट तक खुलता है। ओडीओपी प्रोडक्ट्स को प्रदर्शनियों, ट्रेड फेयर और ई-कॉमर्स से जोड़ने का मतलब है कि ये प्रोडक्ट जिले से बाहर भी पहचान बना सकते हैं।

पीआईबी के ओडीओपी अपडेट में महाकुंभ 2025 के दौरान ओडीओपी को पारंपरिक शिल्प के बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में बताया गया। इसमें बनारसी ब्रोकेड, कुशीनगर कारपेट, फिरोजाबाद ग्लासवेयर, वाराणसी वुडन टॉयज और मेटल हैंडीक्राफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स का जिक्र है।

ऐसे प्लेटफॉर्म कारीगरों को ग्राहक, पहचान और बिजनेस नेटवर्क देते हैं। जब लोकल प्रोडक्ट बड़े इवेंट में पहुंचता है, तो छोटे कारीगर का आत्मविश्वास भी बढ़ता है।

हुनर से ग्रोथ, यूपी की नई स्टोरी

ओडीओपी ने यूपी के लोकल हुनर को नई पहचान देने की दिशा में बड़ा काम किया है। यह स्कीम बताती है कि विकास केवल बड़ी फैक्ट्री से नहीं होता, बल्कि विकास उस छोटे हाथ से भी होता है, जो पीढ़ियों से कला, मेहनत और पहचान को संभाले हुए है।

जब कारीगर को ट्रेनिंग मिलती है, तो प्रोडक्ट बेहतर होता है। जब पैकेजिंग बेहतर होती है, तो ग्राहक का भरोसा बढ़ता है। जब ब्रांडिंग होती है, तो पहचान बनती है। जब ई-कॉमर्स से कनेक्ट मिलता है, तो बाजार बड़ा होता है और जब बाजार बड़ा होता है, तो छोटा कारीगर भी बड़ा व्यापारी बनने की दिशा में बढ़ता है।

ओडीओपी से हुनर को सम्मान, प्रोडक्ट को पहचान और परिवारों को कमाई का नया रास्ता मिला है। यही यूपी की लोकल ग्रोथ की असली कहानी है।

हुनर से पहचान, मार्केट से उड़ान, छोटे कारीगरों को मिला बड़ा आसमान।

पाठकों के लिए नोट : यह लेख एचटी ब्रांड स्टूडियो द्वारा ब्रांड की ओर से तैयार किया गया है और इसमें हिंदुस्तान की कोई भी एडिटोरियल या जर्नलिज्म भागीदारी नहीं है।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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