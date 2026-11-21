तंत्र-मंत्र के शक में तीन साल की मासूम की हत्या, पड़ोसी के घर में मिला मुंह में कपड़ा धंसा शव
यूपी के बुलंदशहर में एक तीन साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी गई। उसका शव पड़ोसी के घर से मिला है। बच्ची के शव में कपड़ा धंसा मिला है। आशंका है कि बच्ची की हत्या तंत्रमंत्र के चलते की गई है।
बुलंदशहर, हिन्दुस्तान संवाद। बुलंदशहर जिले के मोहल्ला भूड़ में शनिवार सुबह से लापता तीन वर्षीय मासूम बच्ची का शव देर रात पड़ोस की एक महिला के घर से बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और शरीर पर मिले निशानों को देखते हुए परिजनों ने तंत्र-मंत्र में हत्या किए जाने की आशंका जताई है। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाकर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
नगर के मोहल्ला भूड़ निवासी सचिन ई रिक्शा चलाता है। सचिन की तीन वर्षीय पुत्री मान्या उर्फ वानिया शनिवार सुबह करीब 11 बजे घर के बाहर खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। मान्या की मां शारदा और परिजनों ने आसपास और रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन पता नहीं लग सका। मान्या के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने भी उसकी तलाश आसपास के क्षेत्र में शुरू कर दी। देर रात करीब नौ बजे तलाश के दौरान पड़ोस में रहने वाली एक महिला के घर से मान्या का शव बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि आरोपी महिला तंत्र-मंत्र की गतिविधियों में लिप्त रहती है। बच्ची का शव मिलने की खबर फैलते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई।
दिल्ली रोड पर जाम, एसएसपी ने संभाला मोर्चा
मासूम की निर्मम हत्या से गुस्साए परिजनों और मोहल्ले के लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। एसएसपी दिनेश कुमार सिंह समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया। अधिकारियों ने आक्रोशित लोगों को समझा-बुझाकर और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है।
बच्ची के शव मिलने पर क्या बोले एसएसपी
एसएसपी दिनेश कुमार सिंह का कहना है कि बच्ची का शव पड़ोस की महिला के यहां मिला है। तंत्र मंत्र के चलते बालिका की हत्या किए जाने का शक है। आरोपी महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर मामले में सख्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।