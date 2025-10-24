यूपी में अमानवीय हरकत: तीन साल के मासूम का मुंह काला कर खंभे से लटकाया, नाली का पानी पिलाया

संक्षेप: अमरोहा में मासूम के साथ अमानवीय हरकत का मामला सामने आया है। थाना सैदनगली क्षेत्र के कस्बा उझारी में किशोरों ने हार्ड वेयर कारोबारी के तीन वर्षीय बच्चे के साथ मजाक-मजाक में ऐसा अमानवीय कृत्य किया कि उसकी जान पर बन आई।

यूपी के अमरोहा में मासूम के साथ अमानवीय हरकत का मामला सामने आया है। थाना सैदनगली क्षेत्र के कस्बा उझारी में किशोरों ने हार्ड वेयर कारोबारी के तीन वर्षीय बच्चे के साथ मजाक-मजाक में ऐसा अमानवीय कृत्य किया कि उसकी जान पर बन आई। मासूम का मुंह काला करने के बाद उसे बिजली के खंभे पर लटका दिया। आरोप है कि बच्चे को नाली का पानी भी पिलाया। शुक्रवार को घटना से जुड़ा वीडियो वायरल होने के बाद मामला तूल पकड़ गया। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। आरोप है कि मासूम के पिता ने आरोपी किशोरों के परिजनों से शिकायत की तो मारपीट की नौबत आ गई। इसके बाद थाने में तहरीर दी गई है। पुलिस जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है।

कस्बा निवासी हार्डवेयर कारोबारी की दुकान के पीछे उसका घर है। बुधवार शाम उसका तीन वर्षीय बेटा घर के बाहर खेल रहा था। इस दौरान पड़ोसी घरों के रहने वाले तीन 15 से 16 वर्षीय किशोर बालक को पिज्जा खिलाने का झांसा देकर कुछ दूरी पर ले गए। इसके बाद उन्होंने बालक को मजाक का पात्र बना लिया। पहले बालक का मुंह काला किया और इसके बाद उसे बिजली के खंभे पर लटका दिया। बालक जोर-जोर से चिल्लाता रहा लेकिन, आरोपी किशोर उसके चिल्लाने पर ठहाके मारकर हंसते रहे। इसके बाद बालक को मिट्टी के गड्ढे में दबाने की योजना बनाई। वायरल वीडियो में किशोर, बालक को गड्ढे में दबाने की बात कहते भी सुने जा रहे हैं। इसी बीच एक किशोर ने बालक को नाले का पानी भी पिलाया। करीब एक घंटे तक तरह-तरह से किए मजाक से बालक की जान पर बन आई।