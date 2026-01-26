कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे तीन युवकों की कार हादसे में मौत, बहराइच में पेड़ से टकराई गाड़ी

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsThree youths on their way to Kainchi Dham died in a car accident
संक्षेप:

Jan 26, 2026 02:06 pm ISTPawan Kumar Sharma संवाददाता, बलरामपुर
उत्तराखंड स्थित कैंची धाम के बाबा नीम करौली का दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जबकि दो की हालात गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में कार के एक पेड़ से टकराने के दौरान हुई है। वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

बलरामपुर के पांच युवक रविवार रात दस बजे के करीब बाबा नीम करौली का दर्शन के लिए कार से निकले थे। रात 12 के करीब उनकी कार बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक पेड़ से अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसा इतना भीषण था की बलरामपुर के धुशाह निवासी सदानंद शुक्ल का 25 वर्षीय बेटा अभिषेक शुक्ल, महरैजगज तरैआ को रहने वाले मनोज सिंह का 19 वर्षीय बेटा नीतीश सिंह और सिविल लाइंस बलरामपुर का रहने वाला 18 वर्षीय दीपू वर्मा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दुर्घटना में कार सवार दो युवक घायल हो गए है। घायलों में एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बहराइच से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। लोग तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मृतक अभिषेक शुक्ला श्री राम फाइनेंस लिमिटेड बलरामपुर ब्रांच का मैनेजर था।

शादी के कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक पोल से टकराई, एक की मौत

उधर, एटा में शादी के कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जबकि पिता सहित दो लोग घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। परिवार में छह फरवरी को शादी थी।

हादसा रविवार शाम को गांव देवकरन के पास हुआ। थाना अवागढ़ के गांव रोहिना मिर्जापुर निवासी शिशुपाल, पिता सेठ बाबू, भतीजा कृष्णा पुत्र सुनील के साथ शादी के कार्ड बांटने गए थे। इनके घर में छह फरवरी को शादी है। शादी के कार्ड बांटकर वापस गांव लौट रहे थे। थाना जलेसर के गांव देवकरन के पास पहुंचे। वही पर बाइक अनियंत्रित होकर पोल से टकरा गई। बाइकसवार तीनों लोग घायल हो गए। जानकारी मिलते ही एसएचओ अमित कुमार फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और तीनों को सीएचसी में भर्ती कराया। चिकित्सक ने शिशुपाल को मृत घोषित कर दिया। जानकारी पर पहुंचे घरवालों में शव को देख कोहराम मच गया।

