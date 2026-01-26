कैंची धाम दर्शन के लिए जा रहे तीन युवकों की कार हादसे में मौत, बहराइच में पेड़ से टकराई गाड़ी

संक्षेप: उत्तराखंड स्थित कैंची धाम के बाबा नीम करौली का दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जबकि दो की हालात गंभीर बनी हुई है। ये दुर्घटना कार के एक पेड़ से टकराने के दौरान से हुई है।

उत्तराखंड स्थित कैंची धाम के बाबा नीम करौली का दर्शन करने जा रहे तीन युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। जबकि दो की हालात गंभीर बनी हुई है। दुर्घटना बहराइच जिले के मोतीपुर थाना क्षेत्र में कार के एक पेड़ से टकराने के दौरान हुई है। वहीं, हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

बलरामपुर के पांच युवक रविवार रात दस बजे के करीब बाबा नीम करौली का दर्शन के लिए कार से निकले थे। रात 12 के करीब उनकी कार बहराइच के मोतीपुर थाना क्षेत्र में एक पेड़ से अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसा इतना भीषण था की बलरामपुर के धुशाह निवासी सदानंद शुक्ल का 25 वर्षीय बेटा अभिषेक शुक्ल, महरैजगज तरैआ को रहने वाले मनोज सिंह का 19 वर्षीय बेटा नीतीश सिंह और सिविल लाइंस बलरामपुर का रहने वाला 18 वर्षीय दीपू वर्मा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दुर्घटना में कार सवार दो युवक घायल हो गए है। घायलों में एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बहराइच से ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में मातम छा गया। लोग तत्काल घटना स्थल के लिए रवाना हो गए। मृतक अभिषेक शुक्ला श्री राम फाइनेंस लिमिटेड बलरामपुर ब्रांच का मैनेजर था।

शादी के कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक पोल से टकराई, एक की मौत उधर, एटा में शादी के कार्ड बांटकर लौटते समय बाइक विद्युत पोल से टकरा गई। इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जबकि पिता सहित दो लोग घायल हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम गृह भेजा है। परिवार में छह फरवरी को शादी थी।