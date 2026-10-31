रस्सी से बांधा, पेट्रोल डाला और फिर लगा दी आग... चार युवकों ने चूहे को तड़पा-तड़पाकर मार डाला

झांसी में पशु क्रूरता की हद पार करने वाली घटना सामने आई है। जहां चार युवकों ने एक चूहे को रस्सी से बांधकर पेट्रोल डालकर जिंदा जला दिया। चूहे की छटपटाकर मौत होने तक युवकों ने वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

यूपी के झांसी से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई हैं। जहां ओरछा गेट स्थित कसाई मंडी मोहल्ले में चार युवकों ने कथित तौर पर एक चूहे को रस्सी से बांधकर गेट पर लटका दिया। इसके बाद उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। आग से रस्सी जलने के बाद चूहा छटपटाते हुए इधर-उधर भागने लगा और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। युवकों ने इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने चारों युवकों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इनमें से तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि चौथे की तलाश की जा रही है।

कोतवाली थाना क्षेत्र के कसाई मंडी में रहने वाले जीशान कुरैशी और शफीक कुरैशी ने पिंजरा बनाकर चूहे को पकड़ा और फिर उसे रस्सी से बांध दिया। हाथ में डंडा लेकर उसे पीटते हुए लोहे के गेट पर टांग दिया। यहां जुनैद कुरैशी ने पेट्रोल डालकर चूहे में आग लगा दी। इस दौरान पूरी घटना का वीडियो आशिफ कुरैशी ने मोबाइल पर बनाया।

कोतवाली थाना प्रभारी अंजन कुमार सिंह ने बताया कि आरोपियों ने उक्त वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने दरोगा रोहित कुमार की तहरीर पर चारों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी जुनैद, आशिफ, शफीक को गिरफ्तार कर लिया है। जीशान की पुलिस तलाश कर रही है।

श्रावस्ती में स्नेक मास्टर को कोबरा ने डसा उधर, श्रावस्ती में जहां सांप पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ने वाले एक स्नेक मास्टर को बीते शनिवार को जहरीले कोबरा ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन-फानन में उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इकौना लेकर पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर है। वहीं, ये मामला क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।