युवती को होटल के कमरे में ले गए तीन युवक, तीनों ने बनाया अश्लील वीडियो, सभी बुरी तरह फंसे
यूपी के आगरा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां तीन युवक एक युवती को बेहोशी की हालत में लेकर होटल पहुंचे गए। कमरे में पहुंचते ही एक युवक ने आपत्तिजनक वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। अब तीनों बुरी तरह से फंस गए हैं।
Agra Video Viral: सोशल मीडिया पर एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में तीन युवक दिख रहे हैं। तीनों मंटोला क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। युवती कौन है यह किसी को पता नहीं है। अभी तक किसी ने कोई शिकायत भी दर्ज नहीं कराई है। वीडियो पर पुलिस ने स्वत: संज्ञान लिया है। तीनों युवकों की तलाश की जा रही है। वे ही यह बताएंगे कि युवती कौन थी।
वीडियो तीन दिन पुराना बताया जा रहा है। दरेसी स्थित एक होटल के कमरे में बनाया गया है। वीडियो में दिख रहे युवकों में एक ऑटो चलाता है। देर रात तीनों एक युवती को होटल में लेकर पहुंचे थे। होटल के कमरे में वीडियो बनाया गया। वीडियो में युवती बेहोश दिख रही है। पलंग पर बेसुध पड़ी है। पलंग के एक कोने में एक युवक बैठा है। एक युवक अपने कपड़े उतार रहा है। तीसरा युवक वीडियो बना रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्थानीय लोग युवकों को पहचान गए। मामला पुलिस तक पहुंच गया। तीन युवकों से एक पुलिस को मिल गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। वह यही बता रहा है कि युवती सड़क पर मिल गई थी।
अपनी मर्जी से उनके साथ होटल के कमरे में गई थी। वायरल वीडियो ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तीन युवक आधी रात को एक युवती को लेकर आते हैं। युवती बेहोशी की हालत में है। इसके बावजूद होटल संचालक उन्हें कमरा दे देता है। पुलिस को सूचना नहीं देता। पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक यह पता नहीं चला है कि युवती कौन है। युवती की तरफ से तहरीर मिलेगी तो पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखेगी। कोई तहरीर नहीं मिली तो पुलिस अपनी तरफ से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।
कोतवाली में रोमांस करते मुंशी और महिला सिपाही वायरल
वहीं दूसरी ओर कुछ दिन पहले एक उरई का वायरल हुआ था। इस वीडियो में कोतवाली के अंदर ड्यूटी के दौरान एक मुंशी और महिला पुलिसकर्मी के बीच रोमांस करते नजर आया था। इस मामले में महकमे ने कड़ी कार्रवाई भी की थी। जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ दिख रहा है कि कोतवाली के कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात एक मुंशी अरविंद कुर्सी पर बैठा है तभी जींस और टीशर्ट पहने एक महिला पुलिसकर्मी पीछे से आकर सिपाही के गले में हाथ डालकर बात करने लगती है। इसके बाद सिपाही खड़ा होकर रजिस्टर व्यवस्थित करने लगा। यह पूरा घटनाक्रम कंट्रोल रूम में लगे सीसी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। किसी कर्मचारी ने इस सीसीटीवी फुटेज को वायरल कर दिया।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।