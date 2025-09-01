झूठ बोलकर नाबालिग लड़की को साथ ले गए 3 लड़के, दो रात कमरे में बंधक बनाकर किया गैंगरेप

कुशीनगर में एक नाबालिग लड़की को कमरे में बंधक बना कर दो रात गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद गांव से कुछ दूरी पर रात को छोड़ आरोपी फरार हो गए। पीड़िता की मां ने तरयासुजान पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।

Gang rape in Kushinagar: यूपी के कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को तमकुहीरोड स्थित एक कमरे में बंधक बना कर दो रात गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। सामूहिक दुष्कर्म के बाद गांव से कुछ दूरी पर रात को छोड़ आरोपी फरार हो गए। पीड़िता की मां ने तरयासुजान पुलिस को तहरीर सौंप कार्रवाई की मांग की है। पुलिस एक मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

तरयासुजान थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी एक महिला ने तरयासुजान पुलिस को सौंपे लिखित तहरीर में बताई है कि दनियाड़ी चौराहा स्थित मन्दिर में झाड़ू पोछा लगाने का काम करती हूं। पिछले गुरुवार की देर शाम घर पर पहुंची तो नाबालिग बेटी घर पर नहीं थी, जिसको अगल बगल तथा रिश्तेदारों के घर तलाश किया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका। शनिवार की रात लगभग 8 बजे फोन आया कि बेटी सिसवानाहर बाजार में है।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची तो बेटी को घर लेकर आई, बेटी से पूछताछ में उसने बताया कि गुरुवार की शाम लगभग 7 बजे बगल के गांव दनियाड़ी निवासी राजा देवान पुत्र नजू देवान बाइक से घर पहुंच कर बताया कि तुम्हारी मां की तबीयत खराब है। तुम्हें बुलाई है, उसकी बातों पर विश्वास कर मां के पास जाने के लिए उसके बाइक पर बैठ गई। वह मुझे तमकुहीरोड लेकर चला गया। वहीं तमकुहीरोड से कुछ दूर पहले एक बाइक पर सवार दो लड़के भी उसके साथ हो लिए और एक रूम में ले जाकर जबरन बंद कर दिए और बारी बारी से तीनों ने दुष्कर्म किया। उस रूम में दो रात और दो दिन तक तीनों लगातार दुष्कर्म करते रहे।

जब इसकी जानकारी पीड़िता की मां को हुई तो उसने डायल 112 को फोन कर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूछताछ करने के बाद मुख्य आरोपी को पकड़कर थाने लेकर चली गई। इसके कुछ देर बाद राजा के परिवारीजनों ने 8-10 की संख्या में घर पर पहुंच कहने लगे कि तुमने इसकी शिकायत थाने पर क्यों की हो, तुम्हारे पूरे परिवार को मार कर हाथ पैर तोड़ देंगे। इस संबंध में तरयासुजान प्रभारी निरीक्षक धनवीर सिंह ने बताया कि दो समुदाय के बीच मारपीट का मामला है। मौके पर डायल 112 ग‌ई थी। अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।