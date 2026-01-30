PCS जे के पदों पर भर्ती को लेकर ये अधिसूचना जारी, सिविल जज प्रमोशन में आरक्षण की स्थिति भी साफ

संक्षेप: पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती और सिविल जज के पदों पर पदोन्नति संबंधी स्थिति पूरी तरह से साफ की गई है। PCS-जे के पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक के साथ 3 साल न्यायालयों में वकालत या इससे जुड़े हुए काम वाले पात्र होंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पदों पर पदोन्नति में दिव्यांगजनों को चार प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है। भर्ती में यह व्यवस्था तो थी, लेकिन पदोन्नति में आरक्षण के लाभ को लेकर स्थिति साफ नहीं थी। प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज ने शुक्रवार को पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए तीन साल वकालत की अनिवार्यता संबंधी अधिसूचना जारी कर दी है।

प्रमुख सचिव नियुक्ति द्वारा जारी उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा (सप्तम संशोधन) नियमावली-2026 में पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती और सिविल जज के पदों पर पदोन्नति संबंधी स्थिति पूरी तरह से साफ की गई है। पीसीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में स्नातक के साथ तीन साल न्यायालयों में वकालत या इससे जुड़े हुए काम वाले पात्र होंगे। आवेदन के समय अभ्यर्थियों को इसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

पीजीएस-जे के पदों पर भर्ती के लिए हिंदी में अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य कर दिया गया है। सिविल जज (जूनियर डिवीजन) होने वाले प्रत्येक अधिकारी को एक साल प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पांच वर्ष की सेवा पूरी करने वाले को सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के पद पर पदोन्नति दी जाएगी। पदोन्नति के लिए एक चयन समिति बनाई जाएगी। पदोन्नति के लिए दोगुना पात्रों की सूची तैयार की जाएगी। प्रत्येक भर्ती में सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की कुल रिक्तियों में 10 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे।