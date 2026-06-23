अतीक अहमद की हत्या के 3 साल बाद भी माफिया की प्रॉपटी का हिसाब जारी, अब SIT बनी

माफिया अतीक अहमद ने अपने जीवन में इतनी जमीनों पर कब्जा किया था कि आज भी हर दूसरी शिकायत में उसका नाम आ जाता है। लोग कभी अतीक, कभी अशरफ और कभी उसके गुर्गों की शिकायत करते हैं। अफसर त्रस्त हैं कि इस माफिया के अपराध की जड़ें कितनी गहरी थीं कि मौत के तीन साल बाद भी उसके निशान मिट नहीं रहे हैं।

UP News : माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की 15 अप्रैल 2023 को हत्या हो गई थी। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही दोनों भाइयों की पत्नियां शाइस्ता परवीन और जैनब फातिमा फरार भी चल रही हैं। शाइस्ता-जैनब का अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। अतीक-अशरफ और उसके करीबियों की सभी बेनामी संपत्तियों का हिसाब भी नहीं हो पाया है। अब इस काम के लिए पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) बना दी है। एसआईटी में पुलिस उपायुक्त नगर मनीष कुमार शांडिल्य, एडीएम सिटी सत्यम मिश्र, अपर नगर आयुक्त अरविंद राय, एआईजी स्टाम्प राकेश चंद्रा और पीडीए सचिव विनीत कुमार सिंह को शामिल किया गया है।

माफिया अतीक अहमद ने अपने जीवन में इतनी जमीनों पर कब्जा किया था कि आज भी हर दूसरी शिकायत में उसका नाम आ जाता है। लोग कभी अतीक, कभी अशरफ और कभी उसके गुर्गों से खुद के परेशान होने की शिकायत करते हैं। अफसर इस बात को लेकर त्रस्त हैं कि इस माफिया के अपराध की जड़ें कितनी गहरी थीं कि मौत के तीन साल बाद भी उसके निशान मिट नहीं रहे हैं। अतीक और उसके करीबियों के नाम खरीदी गई संपत्तियों की शिकायत अधिवक्ता केपी श्रीवास्तव ने की थी। उनका आरोप है कि अतीक अहमद और उसके परिवारीजनों ने अपने परिचित चकिया के रहने वाले मदन लाल भारतीया के नाम धूमनगंज क्षेत्र में कई बेनामी संपत्तियां खरीदी थीं। अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. अजय पाल ने आदेश जारी कर मदन लाल भारतीया के नाम खरीदी गई संपत्तियों की जांच कर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।

तीन दिन में जांच शुरू करेगी एसआईटी एसआईटी सबंधित संपत्तियों के बारे में गोपनीय और प्रामाणिक जानकारी जुटाने, दस्तावेजों की जांच भी करेगी। इसके साथ ही अवैध रूप से अर्जित संपत्तियां मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई भी करेगी। आदेश के अनुसार एसआईटी को तीन दिन के भीतर जांच शुरू करेगी। एसआईटी को हर सोमवार संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट अपर पुलिस आयुक्त को देगी। माना जा रहा है कि अतीक अहमद से जुड़े आर्थिक नेटवर्क और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ चल रहे अभियान में यह कार्रवाई महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

माफिया के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले सदर तहसील से माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद के खिलाफ सबसे ज्यादा मामले प्रयागराज की सदर तहसील की जनसुनवाई में आते हैं। हर दिन आने वाली 100 शिकायतों में 40 से 50 जमीन, संपत्ति कब्जे की शिकायतों में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ का नाम रहता है। विशेषकर करेली, करैलाबाग, कटुहला, गौसपुर, रसूलपुर आदि क्षेत्रों के हर मामले में ही उसका नाम रहता है। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार सिंह का कहना है कि इन दिनों तो कुछ कम हुआ है लेकिन कुछ दिन पहले तक तो अतीक और अशरफ के नाम की शिकायतों की भरमार रहती थी।

धीरे-धीरे सामने आ रहे माफिया से परेशान लोग माफिया अतीक अहमद से परेशान लोग अब धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। वैसे जिन शिकायतों पर अतीक अहमद और अशरफ अहमद का नाम आ जाए उनकी जांच भी बहुत अधिक गंभीरता से होती है। कई शिकायतों की जांच में बात में सच्चाई भी मिलती है। अभी गौसपुर कटहुला में ही पांच बीघा जमीन पर माफिया के गुर्गों ने कब्जा कर लिया था। ऐसे मामलों की लिस्ट बन रही है।