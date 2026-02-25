सिंदूर का टीका और कुल्हाड़ी से वार, सौतेली मां ने 3 साल की बच्ची का सिर धड़ से किया अलग

इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कई ग्रामीण इसके पीछे तंत्र-मंत्र की आशंका जता रहे हैं तो कई सौतेली मां के मन में मासूम के प्रति भरे गुस्से का परिणाम। वहीं पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। घटना की वजह के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है।

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सौतेली मां ने तीन साल की मासूम बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से ऐसा करने के बाद आरोपी सौतेली मां घर से भागने लगी। तभी गांववालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। बच्ची के शव के पास सिंदूर का टीका लगा था। गांववालों को तंत्र-मंत्र किए जाने का भी शक है। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र-मंत्र वाली बात की पुष्टि नहीं की है। घटना मंगलवार की आधी रात के बाद हुई।

उस वक्त महिला का पति यानि बच्ची का पिता घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था। जबकि, महिला कमरे के अंदर थी। गोरखपुर के कुसम्ही बाजार के पास पिपराइच थाना क्षेत्र के इमलिया उर्फ विजहरा गांव की इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कई ग्रामीण इसके पीछे तंत्र-मंत्र की आशंका जता रहे हैं तो कई सौतेली मां के मन में मासूम के प्रति भरे गुस्से का परिणाम। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। घटना के पीछे के कारणों के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

अब तक मिली जानकारी के अनुसार इमिलिया उर्फ़ बिजहरा निवासी त्रिवेणी मौर्या की पहली शादी लक्ष्मी देवी से हुई थी जिससे एक बच्ची अदिति उर्फ़ लाडो थी। बीते साल लक्ष्मी की मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के अगले साल ही यानि 2026 में त्रिवेणी ने दूसरी शादी रानूखोर थाना सहजनवा निवासनी पूजा से कर ली। गांववालों के मुताबिक शादी के बाद से ही पूजा बच्ची अदिति उर्फ़ लाडो को अक्सर मारती पीटती रहती थी। बच्ची को लेकर अक्सर त्रिवेणी और पुजा में विवाद होता रहता था। बीती रात भी अदिति को पूजा मार रही थी। बताया जा रहा है कि इसी बात की उलाहना देने के लिए त्रिवेणी फोन पर अपने ससुराल वालों से बात कर रहा था। इतने मे पूजा ने अदिति को घर मे बने पूजा घर में ले जा कर कुल्हाड़ी से काट डाला। उसने बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। त्रिवेणी बात करने के बाद जब घर मे गया तो अदिति की लाश पड़ी थी। यह देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह शोर मचाने लगा। इतने में पूजा घर में रखे जेवर लेकर घर से निकल गई। वह भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांववालों ने पुलिस को सुचना देकर बुला लिया। मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने पूजा को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूजा के साथ त्रिवेणी से भी पूछताछ कर ही है।