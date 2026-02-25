Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सिंदूर का टीका और कुल्हाड़ी से वार, सौतेली मां ने 3 साल की बच्ची का सिर धड़ से किया अलग

Feb 25, 2026 11:03 am ISTAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
share Share
Follow Us on

इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कई ग्रामीण इसके पीछे तंत्र-मंत्र की आशंका जता रहे हैं तो कई सौतेली मां के मन में मासूम के प्रति भरे गुस्से का परिणाम। वहीं पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। घटना की वजह के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है।

सिंदूर का टीका और कुल्हाड़ी से वार, सौतेली मां ने 3 साल की बच्ची का सिर धड़ से किया अलग

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक सौतेली मां ने तीन साल की मासूम बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। कुल्हाड़ी के वार से ऐसा करने के बाद आरोपी सौतेली मां घर से भागने लगी। तभी गांववालों ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। बच्ची के शव के पास सिंदूर का टीका लगा था। गांववालों को तंत्र-मंत्र किए जाने का भी शक है। हालांकि पुलिस ने अभी तक तंत्र-मंत्र वाली बात की पुष्टि नहीं की है। घटना मंगलवार की आधी रात के बाद हुई।

उस वक्त महिला का पति यानि बच्ची का पिता घर के बाहर फोन पर बात कर रहा था। जबकि, महिला कमरे के अंदर थी। गोरखपुर के कुसम्ही बाजार के पास पिपराइच थाना क्षेत्र के इमलिया उर्फ विजहरा गांव की इस दिल दहला देने वाली घटना को लेकर इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। कई ग्रामीण इसके पीछे तंत्र-मंत्र की आशंका जता रहे हैं तो कई सौतेली मां के मन में मासूम के प्रति भरे गुस्से का परिणाम। पुलिस महिला को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है। घटना के पीछे के कारणों के बारे में पुलिस ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:जिसे ‘बड़े पापा’ कहती थी मासूम, उसी ने की हैवानियत की हद; स्कूल से ले जाकर कत्ल

अब तक मिली जानकारी के अनुसार इमिलिया उर्फ़ बिजहरा निवासी त्रिवेणी मौर्या की पहली शादी लक्ष्मी देवी से हुई थी जिससे एक बच्ची अदिति उर्फ़ लाडो थी। बीते साल लक्ष्मी की मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के अगले साल ही यानि 2026 में त्रिवेणी ने दूसरी शादी रानूखोर थाना सहजनवा निवासनी पूजा से कर ली। गांववालों के मुताबिक शादी के बाद से ही पूजा बच्ची अदिति उर्फ़ लाडो को अक्सर मारती पीटती रहती थी। बच्ची को लेकर अक्सर त्रिवेणी और पुजा में विवाद होता रहता था। बीती रात भी अदिति को पूजा मार रही थी। बताया जा रहा है कि इसी बात की उलाहना देने के लिए त्रिवेणी फोन पर अपने ससुराल वालों से बात कर रहा था। इतने मे पूजा ने अदिति को घर मे बने पूजा घर में ले जा कर कुल्हाड़ी से काट डाला। उसने बच्ची का सिर धड़ से अलग कर दिया। त्रिवेणी बात करने के बाद जब घर मे गया तो अदिति की लाश पड़ी थी। यह देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। वह शोर मचाने लगा। इतने में पूजा घर में रखे जेवर लेकर घर से निकल गई। वह भागने की कोशिश कर रही थी लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। गांववालों ने पुलिस को सुचना देकर बुला लिया। मौके पर पहुंची पिपराइच पुलिस ने पूजा को हिरासत में ले लिया। इसके साथ ही बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस पूजा के साथ त्रिवेणी से भी पूछताछ कर ही है।

ये भी पढ़ें:लव मैरिज के दो महीने बाद फंदे से लटकती मिली लाश, यूपी में एक और पति का कत्ल

गुस्से में गांववाले

तीन साल की मासूम बच्ची को मौत के घाट उतारने के बाद उसकी सौतेली मां घर से भाग जाना चाहती थी लेकिन तभी गांववालों को इस घटना की खबर हो गई। उन्होंने महिला को दौड़ाकर पकड़ लिया। इसके बाद गांव में हुई इस जघन्य वारदात की सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। गांववालों का कहना है कि बच्ची के शव के पास सिंदूर का टीका लगा था। हो सकता है कि महिला ने तंत्र-मंत्र के चक्कर में मासूम की जान ली हो। हालांकि पुलिस ने अभी ऐसी किसी बात की पुष्टि नहीं की है। सौतेली मां ने मासूम बच्ची की इतनी निर्ममता से जान क्यों ली? इसका पता लगाने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। घटना को लेकर गांव के बच्चों में डर और बड़ों में गुस्से का माहौल है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News UP News Today Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |