कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत

यूपी के कानपुर देहात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ, सीएमओ समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना अकबरपुर कस्बे के कन्हैया नगर मीना बगिया का है। शनिवार को सीवर टैंक की शटरिंग खोलने टैंक में उतरे 28 वर्षीय अमन गुप्ता, 25 वर्षीय मुबीन, 30 वर्षीय सर्वेश और इसरार दम घुटने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस फायर टीम मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को बाहर निकालकर आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने अमन, मुबीन, सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। जबकि मुबीन के भाई इसरार की हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। उधर, गांव में तीन युवकों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ और सीएमओ समेत अन्य आला अफसर मौके पर पहुंचे। आंशका जताई जा रही है कि टैंक में जहरीली गैस की वजह से तीनों की मौत हुई है।