Three workers died due to suffocation while opening the shuttering of a tank कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree workers died due to suffocation while opening the shuttering of a tank

कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत

कानपुर देहात में सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। जबकी एक अन्य मजदूर की हालत गंभीर है। उधर, सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ, सीएमओ समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुर देहातSat, 30 Aug 2025 06:20 PM
share Share
Follow Us on
कानपुर देहात में दर्दनाक हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय दम घुटने से तीन मजदूरों की मौत

यूपी के कानपुर देहात से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सीवर टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान तीन मजदूरों की दम घुटने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ, सीएमओ समेत अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये घटना अकबरपुर कस्बे के कन्हैया नगर मीना बगिया का है। शनिवार को सीवर टैंक की शटरिंग खोलने टैंक में उतरे 28 वर्षीय अमन गुप्ता, 25 वर्षीय मुबीन, 30 वर्षीय सर्वेश और इसरार दम घुटने से बेहोश हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस फायर टीम मौके पर पहुंची और तीनों युवकों को बाहर निकालकर आनन-फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टर ने अमन, मुबीन, सर्वेश को मृत घोषित कर दिया। जबकि मुबीन के भाई इसरार की हालत गंभीर देखते हुए उसे भर्ती कर लिया। उधर, गांव में तीन युवकों की मौत से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी मिलने पर एसपी, एएसपी, सीओ और सीएमओ समेत अन्य आला अफसर मौके पर पहुंचे। आंशका जताई जा रही है कि टैंक में जहरीली गैस की वजह से तीनों की मौत हुई है।

इस मामले में पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहरीली गैस के रिसाव से मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:बीवी ने पड़ोसी संग रचाई शादी, नाराज पति ने चाकू गोदकर आशिक को मौत के घाट उतारा
Kanpur Dehat Kanpur Kanpur News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |