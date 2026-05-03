कौशांबी में मिट्टी का टीला ढहने से बड़ा हादसा, मां-बेटी समेत तीन महिलाएं जिंदा दफन

कौशांबी में रविवार की सुबह मकान की पुताई के लिए खुदाई करते वक्त मिट्टी का टीला ढह गया। इसमें मां-बेटी समेत तीन महिलाएं जिंदा दफन हो गईं। वहीं, जिला अस्पताल में भर्ती मृतका के बेटे व एक अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है।

UP News: यूपी के कौशांबी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां मंझनपुर कोतवाली क्षेत्र के चक थक थांभा गांव में रविवार की सुबह मकान की पुताई के लिए खुदाई करते वक्त मिट्टी का टीला ढह गया। इसमें मां-बेटी समेत तीन महिलाएं जिंदा दफन हो गईं। जिला अस्पताल में भर्ती मृतका के पुत्र व एक अन्य महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है।

चक थांभा की रहने वाली 45 वर्षीय गीता देवी पत्नी लल्लू गृहणी थी। रविवार की सुबह वह अपनी आठ साल की बेटी अंकिता देवी, 11 साल के बेटे अमित कुमार, पड़ोसन 40 वर्षीय उत्तरा देवी पत्नी नोखेलाल लोधी व 45 वर्षीय तिजिया देवी पत्नी जीत लाल सरोज समेत अन्य के साथ गांव स्थित प्राइमरी स्कूल के समीप बने तालाब में मिट्टी की खुदाई करने गई थी। इस मिट्टी से घर की पोताई करनी थी। खुदाई के चलते वहां पर सुरंग सी बन गई थी। महिलाएं-बच्चे इसी में घुसते चले गए। तभी अचानक टीला भरभराकर ढह गया। सभी मिट्टी के ढेर में दब गए।

दुर्घटना देख साथ व आसपास रहीं अन्य महिलाएं चीख पड़ीं। दर्दनाक हादसे की जानकारी मिलते ही परिजनों के साथ ग्रामीण भी घटनास्थल पर पहुंच गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मिट्टी के नीचे दबी महिलाओं, बच्चों को बाहर निकाला। इस बीच नारा चौकी पुलिस तथा मंझनपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र गौतम मौके पर पहुंचे। सभी को अस्पताल भेजा गया।वहां डॉक्टरों ने चेकअप कर गीता देवी, उसकी बेटी अंकिता देवी एवं पड़ोसन उत्तरा देवी को मृत घोषित कर दिया। जबकि, दिवंगत गीता के बेटे अमित व पड़ोस की तिजिया देवी को गंभीर हालत में भर्ती कर लिया।

सोनभद्र में भी टीला ढहने से तीन महिलाओं की हुई थी मौत इससे पहले सोनभद्र जिले से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था। फरवरी में किरवानी के जंगल में सोमवार की सुबह मिट्टी का टीला ढहने से पांच लोग दब गए थे। सभी घर की पोताई के लिए छुई मिट्टी निकालने गए थे।