यूपी में बड़ा हादसा टला; हाईवे पर टकराए तीन ट्रक, दो जलकर राख, धमाके से बच गया पेट्रोल पंप
यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा टल गया। रविवार दोपहर तीन ट्रक आपस में टकरा गए। दो ट्रकों में भीषण आग लग गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ।
Prayagraj News: यूपी के प्रयागराज में बड़ा हादसा टल गया। सोरांव थाना क्षेत्र में बने कानपुर-बनारस हाईवे पर रविवार दोपहर तीन ट्रकों के बीच टक्कर हो गई। टक्कर के बाद दो ट्रकों में आग लग गई। बीच हाईवे पर ऊंची-ऊंची लपटें देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया। जहां पर ट्रकों में आग लगी वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप में धमाका नहीं हुआ, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था।
जानकारी के अनुसार, कुड़गांव पेट्रोल टंकी के पास सोरांव हाईवे पर दो खड़े ट्रेलर से एक डंपर की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि इसके तुरंत बाद दो ट्रकों में आग लग गई। हादसे में ट्रेलर और डंपर दोनों जलकर खाक हो गए। दमकल विभाग के कर्मचारी आग पर काबू पाने में जुटे रहे। प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि स्थानीय लोगों के लिए उस पर काबू पाना मुश्किल हो गया था। घटना स्थल पर सैकड़ों की संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दौरान हाईवे पर भारी वाहनों का लंबा जाम लग गया, और लोग जलते हुए वाहनों से दूरी बनाए हुए थे। जिस जगह पर ट्रकों में आग लगी वहीं पास में ही एक पेट्रोल पंप भी मौजूद था। गनीमत रही कि आग पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंची, नहीं तो बड़ा धमाका हो सकता था।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।