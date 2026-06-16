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लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश में शामिल थे तीन से चार लोग, पुलिस-एजेंसियों की जांच तेज

Yogesh Yadav लखनऊ, वरिष्ठ संवाददाता
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लखनऊ में पंजाब मेल को पलटाने की साजिश में तीन से चार लोग शामिल थे। अधिकारियों ने मौके पर पहुंच कर जांच तेज कर दी है। एजेंसियां, पुलिस और रेलवे की विशेष टीमें सर्विलांस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तफ्तीश में लगी है।

लखनऊ में ट्रेन पलटाने की साजिश में शामिल थे तीन से चार लोग, पुलिस-एजेंसियों की जांच तेज

लखनऊ में दिलकुशा के पास रेलवे पटरी पर लोहे का एंगल रखकर पंजाब मेल ट्रेन को पलटाने की साजिश की घटना का रेल मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया। इसके बाद सोमवार को एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा, आरपीएफ कमांडेंट देवांश शुक्ला ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर घंटों पड़ताल की। घंटों पड़ताल के बाद अफसर इस निष्कर्ष पर निकले हैं कि करीब 50 किलो वजन गेट ट्रैक पर रखने के लिए तीन से चार लोग लगे हैं।

मौके पर पहुंचे अफसर कई किमी दूर तक जंगल में चले। रेल पटरी किनारे टहले। रेलवे के केबिन में ड्यूटी करने वाले कर्मचारी से पूछताछ की। हालांकि कोई ठोस सुराग अभी तक हाथ नहीं लगा है। उधर, एजेसियों के साथ ही पुलिस, आरपीएफ और जीआरपी की विशेष टीम पूरे प्रकरण की तफ्तीश में गंभीरता से लगी हैं। पुलिस और जीआरपी की टीमों ने घटनास्थल को जाने वाले मार्ग पर लगे सीसी कैमरों की घंटों पड़ताल की। सीसी कैमरों में भी कोई संदिग्ध नहीं मिला है। कुछ अन्य लोग दिखे हैं उनका टीमें ब्योरा जुटा रही है।

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एसीपी कैंट ज्ञानेंद्र सिंह की निर्देशन में लगी पुलिस टीम ने कई संदिग्ध चोरों और कबाड़ियों को हिरासत में लिया। उनसे टीमें पूछताछ कर रही हैं। आशंका यह भी जताई जा रही है कि हो सकता है घटना में किसी कबाड़ी अथवा स्मैकिये का हाथ हो। उन्होंने वजन गेट को आसानी से ले जाने के लिए उसके टुकड़े करने के मकसद से पटरी पर रखा हो। हालांकि संदिग्ध चोरों और कबाड़ियों से भी पुलिस को अभी कोई ठोस जानकारी पूछताछ में नहीं मिली है।

दो ओर जंगल, एक ओर मजार फिर एक किमी दूर बाजार

एसपी जीआरपी रोहित मिश्रा के मुताबिक उन्होंने और कमांडेंट आरपीएफ देवांश शुक्ला ने करीब दो घंटे तक मौके पर पड़ताल की। एक और घटनास्थल से करीब 250 मीटर दूर मजार है। इस रास्ते पर किसी भी वाहन के निकलने की जगह नहीं है। वहां से करीब एक किमी दूर सदर बाजार है। इतनी दूर से कोई भारी भरकम एंगल गेट किसी का अकेले लाना संभव नहीं है। दूसरी ओर करीब 800 मीटर का घना बबूल का जंगल है। उसके बाद सेना का एरिया है। वहीं, एक और जंगल है। वह भी घना है। इसके अलावा मौके तक जाने का कोई रास्ता नहीं है।

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तीन से चार लोगों ने मिलकर रखा पटरी पर एंगल

पुलिस की तफ्तीश में पता चला है कि एंगल पटरी पर रखने में करीब तीन से चार लोग लगे हैं। इतना भारी भरकम एंगल कोई अकेले पटरी तक नहीं ले जा सकता है। एंगल शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे रेलवे पटरी पर रखा मिला था। इस दौरान गुजर रही पंजाब मेल के लोको पायलट ने एकाएक ब्रेक लगा दी थी। ट्रेन के इंजन में एंगल फंस गया था। लखनऊ के वरिष्ठ खंड अभियंता रेलपथ राज किशोर मिश्रा ने कैंट थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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