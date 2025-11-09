गुजरात में तीन संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, दो यूपी के रहने वाले, पिस्टल और कारतूस भी बरामद

संक्षेप: आईएसआईएस के मॉड्यूल आईएसकेपी से जुड़े मुख्य आरोपी एमबीबीएस डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद के साथ शामली के आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल खान को गिरफ्तार कर एटीएस ने तीन ग्लॉक और बेरेटा पिस्टल, कारतूस और रासायनिक-जैविक हथियार बनाने का केमिकल बरामद किया है।

गुजरात एटीएस ने आईएसआईएस के आतंकी मॉड्यूल से जुड़े तीन संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में एक यूपी के शामली और दूसरा लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। आईएसआईएस के मॉड्यूल आईएसकेपी से जुड़े मुख्य आरोपी एमबीबीएस डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद के साथ शामली के आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी के मोहम्मद सुहेल खान को गिरफ्तार कर एटीएस ने तीन ग्लॉक और बेरेटा पिस्टल, कारतूस और रासायनिक-जैविक हथियार बनाने का केमिकल बरामद किया है। आरोपियों ने पूछताछ में खुलासा किया है कि पाकिस्तान बार्डर पर ड्रोन की मदद से उनका हैंडलर हथियारों की खेप देश में भेजता है।

गुजरात में गांधीनगर के अदलाज इलाके में एटीएस द्वारा पकड़े गए तीनों संदिग्ध आतंकियों में से एक झिंझाना निवासी आजाद पुत्र सुलेमान सैफी के शामिल होने की सूचना पर स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं खुफिया विभाग सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही झिंझाना भी एटीएस की रडार पर आ गया है। पुलिस ने आजाद सैफी के घर पहुंचकर पूरी जानकारी जुटाई। परिजनों के अनुसार आजाद सैफी बुढ़ाना के मदरसे में मौलवियत की पढ़ाई कर रह है। वह गुजरात में कैसे पहुंचा और कब संदिग्ध लोगों के संपर्क में आया इसकी जानकारी से परिजनों ने इंकार कर दिया है।

पूछताछ के लिए घर पहुंची पुलिस गुजरात में पकड़े गए आजाद का शुरुआत में कैराना निवासी होने की चर्चा जोर से फैली थी। कैराना पुलिस ने भी खोजबीन में लग गई लेकिन उसके बारे में जानकारी नहीं मिली। शाम को आजाद के झिंझाना निवासी होने का पता चला। इसके बाद झिंझाना पुलिस उसके घर और परिजन की तलाश में लग गई। करीब आधे घंटे बाद पता चला कि आजाद पुत्र सुलेमान सैफी झिंझाना के शेख मैदान सलाफा मोहल्ले का रहने वाला है। पुलिस उसके मकान पर पहुंची और जानकारी जुटाई। आजाद का परिवार दो मंजिला मकान में रहता है। आजाद के पिता सुलेमान शेख हैं वह राजमिस्त्री का काम करते हैं।

चार भाई और दो बहन हैं, तीन भाई और एक बहन आजाद से छोटे हैं। आजाद का बड़ा भाई शहजाद भी राजमिस्त्री का काम करता है। बड़ा भाई शहजाद और पिता सुलेमान राजमिस्त्री के काम पर हरियाणा के बहालगढ़ में गए हुए हैं। जबकि, दो छोटे भाई सुहैब और सुहेल दिल्ली में ठेकेदार के पास काम करते हैं। बड़े भाई शहजाद की शादी बुढ़ाना में हुई है। घर में आजाद की मां प्रमिदा, पिता सुलेमान और भाई शहजाद परिवार के साथ रहते हैं। आजाद की बड़ी बहन शहजाजादी की शादी हापुड़ में हुई है।

आजाद बुढ़ाना के मदरसे से कर रहा मौलवियत आजाद ने कई काम किए लेकिन किसी काम में मन नहीं लगा। परिजनों के मुताबिक, लगभग 20 वर्षीय आजाद ने झिंझाना के मदरसे से कुरान हाफिज की तालीम हासिल की। इसके बाद 2018 में वह लुधियाना में सिलाई मशीन का काम सीखने गया। छह माह तक उसने काम सीखा। अब वह बुढ़ाना में दाउद मदरसे में मौलवियत की तालीम हासिलम कर रहा था। इसी साल अगस्त में वह जमात में कलकत्ता गया था। सात नवंबर को वह बुढ़ाना मदरसे के लिए घर से निकला था। गुजरात कैसे पहुंचा इसका परिजनों को पता नहीं है। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कसाना ने बताया कि पिता को भी सूचना दे दी गई है। वह झिंझाना के लिए लौट रहे हैं।

कैराना के बाद झिंझाना पर भी लगा पाक से नापाक संबंधों का दाग गुजरात के गांधीनगर के अदलाज में एटीएस द्वारा पकड़े गए झिंझाना निवासी आजाद के चलते कैराना के बाद झिंझाना की साख पर भी पाक से नापाक संबंधों की बदनामी का दाग लग गया है। कैराना का आईएसआई से नाता बहुत पुराना है। नब्बे के दशक में गठरी उद्योग के जरिए पाकिस्तान से शुरू हुआ हथियारों की तस्करी का खेल अब आईएसआई एजेंटों की सक्रियता तक पहुंच गया है। पाकिस्तान में आईएसआई का हैंडलर भी कैराना से फरार इकबाल काना और दिलशाद मिर्जा बताया जा रहा है। आजाद की गिरफ्तारी से एक बार फिर से आईएसआई हैंडलर इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा चर्चाओं में आ गए हैं। हालांकि अभी आजाद के पकड़े जाने के बाद उसके इकबाल काना और दिलशाद मिर्जा से संबंधों की पुष्टि नहीं हुई है लेकिन इकबाल काना, दिलशाद मिर्जा पाक में बैठकर आईएसआई एजेंट बनाने का नेटवर्क चला रहे हैं।

पिता के साथ ठेली पर केला बेचता था इकबाल काना कैराना के मोहल्ला सरावज्ञान के रहने वाला इकबाल काना 80 के दशक में कैराना की गलियों में अपने पिता हाजी अकबर के साथ ठेली पर केले बेचता था। इकबाल काना ने ग्रेजुएशन कर रखी थी। 90 के दशक के शुरू में इकबाल काना ने चौक बाजार के पास पासपोर्ट बनाने का ऑफिस खोल लिया था। पाकिस्तान जाने वाले लोग इकबाल काना के माध्यम से पासपोर्ट बनवाते थे। बाद में इकबाल काना पाकिस्तान जाने वाले लोगों से वहां से डिस्को कपड़ा और चप्पल मंगवाने लगा। 90 के दशक में गठरी व्यवसाय अपने चरम पर था। 3000 की दिहाड़ी और सारे खर्चे पर प्रति महिला के हिसाब से पाकिस्तान आने-जाने का काम शुरू हो गया। गठरी कारोबार के लिए भारत से जाने वाली महिलाएं पान, सुपारी, कत्था आदि पाकिस्तान ले जातीं थीं और वहां से डिस्को कपड़ा और मिर्जा चप्पल लेकर आतीं थीं। बाद में इसी की आड़ में पाकिस्तान से तस्करी कर सोने के बिस्कुट आने लगे। इसी दौरान इकबाल काना पाकिस्तान चला गया और वहां आईएसआई के लिए काम करने लगा। इसके बाद गठरी कारोबार में पाकिस्तानी पिस्टल और नकली करेंसी भी पाकिस्तान से भारत आने लगी। पुलिस और कस्टम अधिकारियों का शिकंजा कसने पर उसका साथी दिलशाद मिर्जा पाकिस्तान भाग गया था, जिसका बाद में कोई पता नहीं चला।

वर्ष 1995 में सुर्खियों में आया था इकबाल काना का नाम वर्ष 1995 में दिल्ली में क्राइम ब्रांच में पाकिस्तान निर्मित 75 पिस्टलों के साथ छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसी दौरान इकबाल काना का नाम सुर्खियों में आया था। पुलिस जांच में यह पिस्टल इकबाल काना की निकली। तब पुलिस उसकी तलाश में लगी है लेकिन इसके बाद वह देश फरार हो कर पाकिस्तान भाग गया।

शामली में भी पकड़े जा चुके हैं आईएसआई एजेंट के आरोपी इसी साल 16 अगस्त को शामली के घेरबुखारी निवासी कलीम व उसके भाई तहसीम को एसटीएफ ने आईएसआई एजेंट के आरोप में गिरफ्तार किया था। दोनों भाइयों पर आईएसआई के संपर्क में रहने और सोशल मीडिया व्हाट्सअप आदि के माध्यम से सूचनाएं भेजने का आरोप था। इसके अलावा कांधला निवासी सरदार अली 2023 में पकड़ा गया था। वह फिलहाल अपने घर पर है। उस पर पाकिस्तान आतंकवादी वारस का सहयोगी होने का आरोप था। वारस वर्ष 2000 में गिरफ्तार हुआ था, जो वर्तमान में जेल में है।

पानीपत में पकड़ा गया था कैराना का आईएसआई एजेंट अभी कुछ दिन पहले ही पानीपत में नोमान इलाही की गिरफ्तारी आईएसआई से संपर्क के आरोप में हुई। कैराना निवासी पाकिस्तान के जासूस नोमान इलाही को पानीपत से गिरफ्तार किया गया। वह आईएसआई के हैंडलर इकबाल काना को गोपनीय सूचनाएं भेज रहा था। पानीपत पुलिस के मुताबिक नोमान इलाही पाकिस्तान में बैठे कैराना निवासी आईएसआई एजेंट इकबाल काना को सेना के मूवमेंट की जानकारी भेज रहा था। उसे जेल भेजा जा चुका है।