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जमाना कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं, एक ही युवक से शादी करने वाली तीनों बहनों की दो टूक

By Yogesh Yadav
हसनपुर (अमरोहा) संवाददाता
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यूपी के अमरोहा में एक ही युवक से शादी करने वाली तीन बहनें अपने खिलाफ हुई शिकायत के बाद थाने और सीओ दफ्तर पहुंची हैं। तीनों ने वहां दो टूक कह दिया कि अपनी मर्जी से शादी की है। जमाना कुछ भी समझे, हमें फर्क नहीं पड़ता है।

three sisters married same man
एक युवक की शादी करने वाली तीनों बहनें

यूपी के अमरोहा में एक युवक को जीवनसाथी चुनने वाली तीन बहनें इस समय सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। तीनों को लगातार ट्रोल किया जा रहा है। हिंदुवादी संगठनों में भी तीनों को लेकर आक्रोश है। पुलिस से भी शिकायत की गई है। इसे लेकर तीनों कोतवाली के बाद सीओ कार्यालय पहुंची। यहां तीनों ने दो टूक कह दिया कि अपनी मर्जी से उन्होंने जीवनसाथी चुना है। अब चाहें जमाना इसे गलत समझे या सही। इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तीनों ने सनातन धर्म के कई राजाओं-महाराजाओं का उदाहरण भी दिया। तीनों के बयान सुनने के बाद पुलिस ने मामले में कोई कानूनी कार्रवाई फिलहाल नहीं की है।

बचपन से एक दूसरे से बेहद लगाव रखने वाली दो सगी और एक मौसेरी बहनों ने बीते रविवार को नगर के एक मंदिर में नजदीकी गांव निवासी एक युवक से शादी की थी। शादी का वीडियो वायरल होने के बाद तमाम लोगों ने इस पर आपत्ति उठानी शुरू कर दी। पुलिस से भी शिकायत की गई।

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मामले ने तूल पकड़ा तो गुरुवार को तीनों बहनें व उनका पति कोतवाली पहुंच गए। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार तिवारी से कहा कि उन्होंने अपनी मर्जी से युवक को जीवनसाथी चुना है और बालिग होने की वजह से उन्हें सही-गलत की समझ है। इसके बाद चारों सीओ पंकज त्यागी के कार्यालय पहुंच गईं। यहां भी वही बात दोहराई। कहा कि वह तीनों आपस में बेहद प्यार करती हैं।

कहा कि परिजनों ने सबसे बड़ी बहन की शादी के लिए लड़का देखा तो तीनों को अब अलग होने का डर सताने लगा। इसके बाद तीनों ने किसी एक लड़के को अपना जीवन साथी चुनने का फैसला किया। इसके चलते ही एक ही जीवनसाथी चुन लिया। पड़ोसी गांव के फोटोग्राफर युवक से तीनों ने शादी कर ली। अब तीनों एक साथ रहकर खुश हैं। पुलिस ने कहा कि कुछ लोग उनकी शादी को लेकर आपत्ति जता रहे हैं। इस पर युवतियों ने सनातन धर्म से जुड़े कई राजाओं का उदाहरण भी दिया।

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परिजनों ने कहा, हम नहीं चाहते कानूनी कार्रवाई

हसनपुर। गुरुवार को मामला मीडिया की सुर्खियां बना तो पुलिस पहले लड़कियों और इसके बाद लड़के के गांव पहुंच गईं। ग्रामीणों व परिजनों से बात की। परिजनों ने बताया कि शादी के बाद से वह घर नहीं आए हैं। पुलिस ने कार्रवाई कराने के लिए तहरीर देने को कहा तो परिजनों ने साफ इनकार कर दिया। कहा कि हम इस मामले में कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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