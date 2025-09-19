एक-एक कर रोडवेज की तीन बसें आपस में भिड़ीं, 40 से अधिक यात्री घायल; 15 की हालत गंभीर

महाराजगंज में रोडवेज की तीन सरकारी बसों में जोरदार टक्कर हो गई। आसपास से ग्रामीण तुरंत मौके पर जुट गए। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Accident in Mahrajganj: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक-एक कर रोडवेज की तीन बसें आपस में भिड़ गईं। हादसे में 40 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। इनमें से 15 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

शुक्रवार की सुबह यह हादसा महाराजगंज के भिटौली थाना क्षेत्र के अगया पुल पर हुआ। हादसा, ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ। रोडवेज की तीन सरकारी बसों में जोरदार टक्कर हो गई। यह जानकारी मिलते ही आसपास से ग्रामीण मौके पर जुट गए। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी। सूचना पर पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। घायलों को दुर्घटनाग्रस्त बसों से बाहर निकाला गया। एंबुलेंस बुलाकर घायलों को अस्पताल भेजा गया। वहीं उनके परिवारीजनों को सूचना भी दी जा रही है।

हादसे के बारे में अभी तक मिले विवरण के अनुसार शुक्रवार की सुबह महाराजगंज से गोरखपुर की ओर जा रही सरकारी बस और गोरखपुर से आ रही दूसरी सरकारी बस की आमने-सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रही एक तीसरी बस भी टकरा गई। बताया जा रहा है कि दो बस चालक तेज रफ्तार में एक दूसरे को ओवरटेक करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण यह हादसा हो गया। अचानक हुई इस टक्कर से बसों में बैठे यात्रियों को संभलने का बिल्कुल मौका नहीं मिला। अपनी सीटों से गिरकर वे घायल हो गए। चीख पुकार मच गई। दुर्घटना स्थल पर दौड़ते हुए आसपास से ग्रामीण पहुंचे। पुलिस को भी सूचना दी गई। घायलों को स्थानीय लोगों और भिटौली पुलिस की सहायता से कई एंबुलेंसों से जिला अस्पताल ले जाया गया।

कुछ घायलों के नाम घायलों में अमित कुमार सिंह, वीरेंद्र चौहान, अमरनाथ, सुमन, आरती, रामधनी, इस्माइल और नाथू आदि शामिल हैं।