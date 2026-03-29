Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

आठ घंटे में तीन एनकाउंटर: यूपी के इस जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच तड़तड़ाईं गोलियां

Mar 29, 2026 02:37 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
share

यूपी में अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पुलिस का एक्शन जारी है। आजमगढ़ में पुलिस का 8 घंटे के भीतर तीन अलग-अलग स्थानों पर एनकाउंटर हुआ। इसमें दोनों तरफ से चली गोली के बाद तीन शातिर बदमाशों को गोली मारकर पकड़ा गया है।

आठ घंटे में तीन एनकाउंटर: यूपी के इस जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच तड़तड़ाईं गोलियां

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में हुई तीन मुठभेड़ों में हत्या के प्रयास, लूट और गोवध जैसे गंभीर अपराधों में शामिल तीन बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों मुठभेड़ें महज 8 घंटे के अंतराल में हुईं, जिससे अपराधियों में हड़कंप मच गया है।

पहली मुठभेड़: रंजिश में फायरिंग करने वाला 'अनार' ढेर

मुठभेड़ का सिलसिला 28 मार्च की रात करीब 9 बजे थाना तरवां क्षेत्र से शुरू हुआ। पुलिस को सूचना मिली कि पूर्व रंजिश में एक टैम्पू चालक पर जानलेवा हमला करने वाला शातिर अपराधी रमेश यादव उर्फ अनार यादव बहलोलपुर गांव के पास छिपा है। घेराबंदी होते देख बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली रमेश के पैर में लगी, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। अनार यादव पर ग्राम सिंहपुर के रहने वाले श्याम नारायण मौर्य पर जानलेवा हमला करने का आरोप था और वह घटना के बाद से ही फरार चल रहा था।

ये भी पढ़ें:मासूम की हत्या कर फरार बदमाश सुनील का अंत, आगरा में एनकाउंटर, दारोगा भी घायल

दूसरी मुठभेड़: लूट और चोरी का शातिर अभियुक्त गिरफ्तार

अभी पहली मुठभेड़ की चर्चा शांत भी नहीं हुई थी कि 28 और 29 मार्च की मध्यरात्रि कोतवाली नगर पुलिस की मोहती घाट क्षेत्र में बदमाशों से भिड़ंत हो गई। यहां पुलिस ने अंतर्जनपदीय शातिर लुटेरे धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक सिंह को घेर लिया। खुद को घिरता देख धर्मेंद्र ने पुलिस पर गोलियां चलाईं, लेकिन आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में वह घायल हो गया। धर्मेंद्र पर शिवाजी नगर में एक व्यक्ति से मारपीट कर लैपटॉप, मोबाइल और बैग लूटने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसके पास से चोरी का माल और अवैध असलहा बरामद किया है।

ये भी पढ़ें:शादीशुदा पुरुष का महिला के साथ लिव इन में रहना अपराध नहीं,गिरफ्तारी पर HC की रोक
ये भी पढ़ें:पति-पत्नी के झगड़े, मानहानि के मामलों में अब सीधे FIR नहीं, DGP का निर्देश

तीसरी मुठभेड़: गोतस्करी के सिंडिकेट का पर्दाफाश

कार्रवाई का तीसरा दौर 29 मार्च की सुबह करीब 4 बजे थाना गंभीरपुर क्षेत्र में देखने को मिला। रोहुआ मुस्तफाबाद इलाके में पुलिस और गोतस्करों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें वांछित अपराधी शादाब अहमद घायल अवस्था में पकड़ा गया। पूछताछ में शादाब ने कुबूल किया कि वह अपने भाइयों सरफराज और रईश के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह चलाता है, जो प्रतिबंधित पशुओं का वध कर उनके मांस की अवैध तस्करी करता है।

इन तीनों ही मामलों में पुलिस ने साहस और तत्परता का परिचय दिया। एसएसपी डॉ. अनिल कुमार ने बताया कि जिले में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है और इस तरह का अभियान भविष्य में भी जारी रहेगा। घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को देख रहे हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं। पत्रकारिता में 25 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। सिटी टीम का नेतृत्व भी किया। बीकॉम में ग्रेजुएट और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर रिपोर्टिंग भी की है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Azamgarh News UP Police UP Police Encounter अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |