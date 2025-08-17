Three people who entered the septic tank to save a child died a painful death बच्चे को बचाने के लिए सेफ्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चा जीवित, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsThree people who entered the septic tank to save a child died a painful death

बच्चे को बचाने के लिए सेफ्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चा जीवित

सीतापुर में सेप्टिक टैंक में गिरे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में तीन लोगों की भरे मलबे और पानी में डूबकर मौत हो गई है। हालांकि इस घटना में बच्चे को बचा लिया गया। जबकी एक अन्य युवक घायल भी हो गया। जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सीतापुरSun, 17 Aug 2025 03:29 PM


यूपी के सीतापुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां सेप्टिक टैंक में गिरे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में एक के बाद एक करके तीन लोग टैंक में उतरे लेकिन भरे मलबे और पानी में डूबकर उनकी मौत हो गई है। हालांकि इस घटना में बच्चे को बचा लिया गया है। जबकी एक युवक घायल भी हो गया है, जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है।

ये घटना सकरन थाना क्षेत्र के गांव सुकेठा गांव की है। रविवार सुबह 14 साल का अतुल खेलते समय गांव के ही अनिल के घर के सामने बने टैंक में गिर गया। विवेक को बचाने के लिए अनिल तुरंत टैंक में उतर गए और बच्चे को टैंक से बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन इसके बाद वह खुद डूबने लगे। इस पर गांव के ही राज कुमार भार्गव ने अनिल को बचाने का प्रयास किया तो वह भी पानी में डूबने लगे। यह देखकर गांव के ही रंगीलाल उन दोनों को बचाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन वह भी सफल न हुए और तीनों लोग टैंक में डूब गए।

बाद में दीपू व अन्य ग्रामीणों ने तीनों डूब रहे लोगों को बचाने का प्रयास किया। ग्रामीणों ने इन चारों को टैंक से बाहर निकाला और तुरंत ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सांडा लेकर गए। जहां पर डॉ. सुनील यादव ने अनिल, राज कुमार, रंगीलाल को मृत घोषित कर दिया। इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुए दीपू का उपचार सीएचसी सांडा पर किया जा रहा है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घटना के कारणों की पड़ताल कर रही है।

