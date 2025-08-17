बच्चे को बचाने के लिए सेफ्टिक टैंक में उतरे तीन लोगों की दर्दनाक मौत, बच्चा जीवित

सीतापुर में सेप्टिक टैंक में गिरे एक बच्चे को बचाने के प्रयास में तीन लोगों की भरे मलबे और पानी में डूबकर मौत हो गई है। हालांकि इस घटना में बच्चे को बचा लिया गया। जबकी एक अन्य युवक घायल भी हो गया। जिसका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है।

ये घटना सकरन थाना क्षेत्र के गांव सुकेठा गांव की है। रविवार सुबह 14 साल का अतुल खेलते समय गांव के ही अनिल के घर के सामने बने टैंक में गिर गया। विवेक को बचाने के लिए अनिल तुरंत टैंक में उतर गए और बच्चे को टैंक से बाहर निकालने में सफल रहे। लेकिन इसके बाद वह खुद डूबने लगे। इस पर गांव के ही राज कुमार भार्गव ने अनिल को बचाने का प्रयास किया तो वह भी पानी में डूबने लगे। यह देखकर गांव के ही रंगीलाल उन दोनों को बचाने के लिए पानी में उतर गए, लेकिन वह भी सफल न हुए और तीनों लोग टैंक में डूब गए।