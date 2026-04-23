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गंगा में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 की मौत, एक की हालत नाजुक, घर में मचा कोहराम

Apr 23, 2026 05:33 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश के रायबरेली में गंगा में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 की मौत हो गई जबकि एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गंगा में डूबने से 2 सगे भाई समेत 3 की मौत, एक की हालत नाजुक, घर में मचा कोहराम

उत्तर प्रदेश के रायरबरेली में सरेनी थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले चार युवक गंगा स्नान करते समय एक दूसरे को बचाने के चक्कर में चारो युवक गहरे पानी में डूब गए। घाट के किनारे मौजूद लोग और गोतखोरों की मदद से उन्हें बाहर निकालकर सीएचसी पहुंचाया गया। नाजुक हालत में सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर ने जांच के बाद दो सगे भाई समेत तीन युवकों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव के रहने वाले हरिओम (20) अपने छोटे भाई हरिशंकर (15) पुत्रगण बाबूशंकर और सत्येन्द्र कुमार (25) पुत्र देशराज व हिमांशी (20) पुत्र रामलखन के साथ गुरूवार दोपहर करीब साढ़े 11 बजे क्षेत्र के निसगर गंगा घाट स्नान करने के लिए गए थे। चारों युवक गंगा में स्नान कर रहे थे कि इसी बीच किशोर हरिशंकर गहरे पानी में डूबने लगा। उसे बचाने के चक्कर में चारो युवक एक-एक करके गहरे पानी में डूब गए। चारो युवकों को गंगा में डूबता देखकर घाट के किनारे मौजूद लोगों ने शोर गुल मचाया तो आसपास के लोग व गोताखोर मौके पर पहुंचे। सभी को आनन-फानन गंगा से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाया गया। हालत नाजुक होने पर डॉक्टर ने सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

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जिला अस्पताल के डॉक्टर ने जांच के बाद दो सगे भाई हरिओम व हरिशंकर के साथ सत्येन्द्र को मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन-तीन मौतों की खबर गांव पहुंची तो कोहराम मच गया। वहीं हिमांशु की भी हालत नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लालगंज सर्किल क्षेत्र के सीओ अमित सिंह ने बताया कि गंगा में स्नान करते समय चार युवक डूब गए थे। इसमें से तीन की मौत हो गई। जबकि चौथे युवक का इलाज अस्पताल में चल रहा है। उन्होंने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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