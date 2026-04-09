किशोरी को भगा ले जाने की मिली सजा, पंचायत में बाप-बेटे समेत तीन का मुंडवाया गया सिर

सहारनपुर में युवक द्वारा युवती को बहला-फुसला कर ले जाने को लेकर हुई पंचायत में शर्मनाक मामला सामने आया है। पंचायत में युवती पक्ष ने आरोपी युवक उसके भाई और उनके पिता के सिर मुंडवा दिए। साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई।

यूपी के सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव कोल्की रांघड़ में युवक द्वारा युवती को बहला-फुसला कर ले जाने को लेकर हुई पंचायत में शर्मनाक मामला सामने आया है। पंचायत में युवती पक्ष ने आरोपी युवक उसके भाई और उनके पिता के सिर मुंडवा दिए। साथ ही उनके साथ मारपीट भी की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार कुछ दिन पहले गांव का एक युवक युवती को बहला कर अपने साथ ले गया था। युवती के परिजनों ने मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जिसके बाद लड़की को बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया था। इसके बावजूद, गांव में दोनों पक्षों के बीच तनातनी जारी रही। इसी विवाद को लेकर गांव में एक दिन पहले दोनों पक्षों की पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान ही अचानक युवती पक्ष के लोगों ने युवक उसके भाई और पिता को मजबूर कर उनके बाल मुंडवा दिए। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है।

वहीं, वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों युवक और उनके पिता के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट भी की जा रही थी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसने लोगों को स्तब्ध कर दिया। इस मामले में देहात कोतवाली के इंस्पेक्टर देवेश कुमार शर्मा ने बताया कि पंचायत कब हुई इसकी भी जांच की जा रही है और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है।