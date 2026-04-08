मकान तोड़ने पहुंचे प्रशासन के सामने बाप-बेटे समेत तीन ने लगाई फांसी, अधिकारियों में मचा हड़कंप

शाहजहांपुर में प्रशासन की कार्रवाई के दौरान उस वक्त सनसनी फैल गई, जब मकान तोड़ने पहुंची टीम के सामने ही बाप-बेटे समेत तीन लोगों ने फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने दो लोगों को बचा लिया, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है।

यूपी के शाहजहांपुर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां मकान तोड़ने पर प्रशासन के सामने बाप-बेटे समेत तीन लोगों ने फांसी लगा ली। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने दो लोगों को बचा लिया, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलने पर देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट भी अस्पताल पहुंचे।

शाहजहांपुर के जलालाबाद थाना क्षेत्र के मगटोरा गांव के मजरेता में मंगलवार दोपहर उस समय हड़कंप मच गया, जब प्रशासन की टीम चकरोड में मकान होने की बात कहकर जेसीबी लेकर उसे तोड़ने पहुंची। कार्रवाई के दौरान विरोध में बाप-बेटे समेत तीन लोगों ने घर के पास ही पेड़ पर फांसी लगाकर जान देने की कोशिश कर ली। मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत दो लोगों को उतारकर बचा लिया, जबकि तीसरे व्यक्ति की हालत गंभीर होने पर उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया।

घटना की जानकारी मिलते ही देर शाम सिटी मजिस्ट्रेट भी अस्पताल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि करीब एक साल पहले भी प्रशासन की टीम इसी मकान को तोड़ने पहुंची थी। मंगलवार को एक बार फिर पुलिस बल के साथ जेसीबी लेकर टीम पहुंची, जिसके बाद यह पूरा घटनाक्रम सामने आया।

जान देने से रोक रही बहन को हाथ में काटा, फिर फंदे से लटकी उधर, फर्रुखाबाद के कटरी क्षेत्र के गांव में महिला का शव फांसी के फंदे पर लटका मिला। इससे कोहराम मच गया। ससुराल पक्ष का कहना बीमारी से तंग आकर उसने आत्महत्या की है। जब महिला फांसी लगा रही थी तो उसे बचाने के प्रयास में उसने बहन को काट लिया। घटना के बाद मायके पक्ष को सूचना दी गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल पर जांच की।