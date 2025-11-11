बेटे की चाहत में शख्स ने 2 बच्चों का कराया अपहरण, डील होने से पहले पुलिस ने तीन को धर दबोचा

संक्षेप: हापुड़ में अपहृत दो मासूमों को पुलिस ने मंगलवार को बरामद कर लिया। एक महिला और 2 व्यक्ति मासूमों को 50 हजार रुपये में बेचने के लिए कार से बिजनौर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें दबोच लिया।

यूपी के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रजघाट से अपहृत दो मासूमों को पुलिस ने मंगलवार सुबह बरामद कर लिया। एक महिला और दो व्यक्ति मासूमों को 50 हजार रुपये में बेचने के लिए कार से बिजनौर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार सीज कर दी। बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों ने खुशी जताई।

सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को ब्रजघाट चौकी पर गढ़ के जमींदारान मोहल्ला निवासी अनीता ने तहरीर दी थी। महिला ने बताया कि उसका सात वर्षीय बेटा कार्तिक और धेवता आठ वर्षीय चिराग 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मेले में घूमने गए थे। इसी दौरान दोनों लापता हो गए। पुलिस ने मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की तो एक कैमरे में एक व्यक्ति दोनों मासूमों को ले जाते दिखाई दिया था।

मंगलवार सुबह कोतवाली पुलिस स्याना रोड पर गश्त कर रही थी तभी एक संदिग्ध कार दिखाई दी। टीम ने कार रुकवाई तो उसमें एक महिला और दो व्यक्ति उतरे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर दोनों लापता बच्चे मिले। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कार में मौजूद महिला की पहचान गीता निवासी दत्तियाना चांदपुर बिजनौर के रूप में हुई, जबकि बच्चों को खरीदने के लिए तैयार आरोपी गौतम और कार चालक मुकेश उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है।

बच्चों दी थी खाने-पीने की चीजें, खिलौने पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गौतम के कोई संतान नहीं है। उसके भाई की तीन बेटियां थीं। गौतम को बेटे की चाहत थी इसके लिए उसने गीता से बच्चे लाने को कहा। गीता कई साल पहले ब्रजघाट में रहती थी और क्षेत्र के हालात व बच्चों के बारे में जानती थी। इसी कारण उसने ब्रजघाट से बच्चों का अपहरण कर बेचने का प्लान बनाया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गौतम और गीता तीन दिन पहले भी ब्रजघाट आकर बच्चों का मन टटोल चुके थे। वे बच्चों को खाने-पीने की चीजें और खिलौने देकर भरोसा जीत लेते थे और फिर चले जाते थे। 5 नवंबर को दोनों आरोपी फिर मेले में पहुंचे। इसी दौरान मुकेश कार लेकर आया और आरोपी बच्चों को घुमाने का लालच देकर कार में बैठाकर ले गए।

बिजनौर में बेचने की थी तैयारी आरोपियों ने बताया कि तीन दिन तक बच्चों को साथ रखकर उनकी आदतें और व्यवहार देखा। इसके बाद मंगलवार को बिजनौर में 50 हजार रुपये में बेचने की तैयारी पूरी कर ली थी। बिजनौर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि बच्चों को तत्काल परिजनों से मिलवाया गया।