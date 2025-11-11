Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree people arrested for kidnapping two children in an attempt to have a son
बेटे की चाहत में शख्स ने 2 बच्चों का कराया अपहरण, डील होने से पहले पुलिस ने तीन को धर दबोचा

बेटे की चाहत में शख्स ने 2 बच्चों का कराया अपहरण, डील होने से पहले पुलिस ने तीन को धर दबोचा

संक्षेप: हापुड़ में अपहृत दो मासूमों को पुलिस ने मंगलवार को बरामद कर लिया। एक महिला और 2 व्यक्ति मासूमों को 50 हजार रुपये में बेचने के लिए कार से बिजनौर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें दबोच लिया। 

Tue, 11 Nov 2025 09:49 PMPawan Kumar Sharma संवाददाता, हापुड़
share Share
Follow Us on

यूपी के हापुड़ में कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रजघाट से अपहृत दो मासूमों को पुलिस ने मंगलवार सुबह बरामद कर लिया। एक महिला और दो व्यक्ति मासूमों को 50 हजार रुपये में बेचने के लिए कार से बिजनौर ले जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में उन्हें दबोच लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार सीज कर दी। बच्चों को सकुशल पाकर परिजनों ने खुशी जताई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि 6 नवंबर को ब्रजघाट चौकी पर गढ़ के जमींदारान मोहल्ला निवासी अनीता ने तहरीर दी थी। महिला ने बताया कि उसका सात वर्षीय बेटा कार्तिक और धेवता आठ वर्षीय चिराग 5 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा मेले में घूमने गए थे। इसी दौरान दोनों लापता हो गए। पुलिस ने मेला क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज की जांच की तो एक कैमरे में एक व्यक्ति दोनों मासूमों को ले जाते दिखाई दिया था।

मंगलवार सुबह कोतवाली पुलिस स्याना रोड पर गश्त कर रही थी तभी एक संदिग्ध कार दिखाई दी। टीम ने कार रुकवाई तो उसमें एक महिला और दो व्यक्ति उतरे। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो अंदर दोनों लापता बच्चे मिले। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। कार में मौजूद महिला की पहचान गीता निवासी दत्तियाना चांदपुर बिजनौर के रूप में हुई, जबकि बच्चों को खरीदने के लिए तैयार आरोपी गौतम और कार चालक मुकेश उर्फ मोनू को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया है।

ये भी पढ़ें:फिर विवादित बयान देने लगे स्वामी प्रसाद मौर्य, धीरेंद्र शास्त्री को ढोंगी बताया

बच्चों दी थी खाने-पीने की चीजें, खिलौने

पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी गौतम के कोई संतान नहीं है। उसके भाई की तीन बेटियां थीं। गौतम को बेटे की चाहत थी इसके लिए उसने गीता से बच्चे लाने को कहा। गीता कई साल पहले ब्रजघाट में रहती थी और क्षेत्र के हालात व बच्चों के बारे में जानती थी। इसी कारण उसने ब्रजघाट से बच्चों का अपहरण कर बेचने का प्लान बनाया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी गौतम और गीता तीन दिन पहले भी ब्रजघाट आकर बच्चों का मन टटोल चुके थे। वे बच्चों को खाने-पीने की चीजें और खिलौने देकर भरोसा जीत लेते थे और फिर चले जाते थे। 5 नवंबर को दोनों आरोपी फिर मेले में पहुंचे। इसी दौरान मुकेश कार लेकर आया और आरोपी बच्चों को घुमाने का लालच देकर कार में बैठाकर ले गए।

ये भी पढ़ें:बुलंदशहर स्याना हिंसा केस में बड़ा फैसला, 32 अभियुक्तों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

बिजनौर में बेचने की थी तैयारी

आरोपियों ने बताया कि तीन दिन तक बच्चों को साथ रखकर उनकी आदतें और व्यवहार देखा। इसके बाद मंगलवार को बिजनौर में 50 हजार रुपये में बेचने की तैयारी पूरी कर ली थी। बिजनौर पहुंचने से पहले ही पुलिस ने तीनों को दबोच लिया। सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि बच्चों को तत्काल परिजनों से मिलवाया गया।

इस मामले में सीओ स्तुति सिंह ने बताया कि दोनों बच्चों को सकुशल बरामद कर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। आरोपियों से बरामद कार को सीज कराया गया है। वहीं तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Up News Hapur News Hapur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |