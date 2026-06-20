यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तीन हैं खाली, उपचुनाव को लेकर सस्पेंस; जानें क्यों?

यूपी की 403 में से 3 विधानसभा सीटें खाली हैं। घोसी सीट खाली हुए सात महीने बीत चुके हैं लेकिन इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ लोग SIR को देरी की वजह मान रहे हैं। हालांकि आयोग 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है।

UP Vidhansabha By-Election : उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से तीन खाली हैं। ये सीटें हैं मऊ जिले की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली जिले की फरीदपुर। इन सीटों पर चुनाव जीतने वाले विधायकों का निधन हो चुका है। सीट खाली होने की स्थिति में आमतौर पर छह महीने में चुनाव कराना होता है, घोसी सीट को खाली हुए तो सात महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है।

मऊ जिले की घोसी सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में सुधाकर सिंह विधायक बने थे। मगर सुधाकर सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 20 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया था। वहीं बरेली की फरीदपुर सीट से भाजपा के डा. श्याम बिहारी लाल विधायक थे। इसी साल दो जनवरी को एक बैठक के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था जबकि सोनभद्र की दुद्धी सीट सपा के विजय सिंह गोंड ने जीती थी। आठ जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

एसआईआर को भी देरी की वजह माना जा रहा कुछ लोग मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) को भी देरी की वजह मान रहे हैं। हालांकि आयोग 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है। यूपी विधानसभा की पहली बैठक 23 मई 2022 को हुई थी। इस लिहाज से मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।