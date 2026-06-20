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यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तीन हैं खाली, उपचुनाव को लेकर सस्पेंस; जानें क्यों?

Ajay Singh विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी की 403 में से 3 विधानसभा सीटें खाली हैं। घोसी सीट खाली हुए सात महीने बीत चुके हैं लेकिन इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है। इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। कुछ लोग SIR को देरी की वजह मान रहे हैं। हालांकि आयोग 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है।

यूपी की 403 विधानसभा सीटों में से तीन हैं खाली, उपचुनाव को लेकर सस्पेंस; जानें क्यों?

UP Vidhansabha By-Election : उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों में से तीन खाली हैं। ये सीटें हैं मऊ जिले की घोसी, सोनभद्र की दुद्धी और बरेली जिले की फरीदपुर। इन सीटों पर चुनाव जीतने वाले विधायकों का निधन हो चुका है। सीट खाली होने की स्थिति में आमतौर पर छह महीने में चुनाव कराना होता है, घोसी सीट को खाली हुए तो सात महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक इन सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। इन सीटों पर उपचुनाव को लेकर सस्पेंस बरकरार है।

मऊ जिले की घोसी सीट पर सपा प्रत्याशी के रूप में सुधाकर सिंह विधायक बने थे। मगर सुधाकर सिंह अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। 20 नवंबर 2025 को उनका निधन हो गया था। वहीं बरेली की फरीदपुर सीट से भाजपा के डा. श्याम बिहारी लाल विधायक थे। इसी साल दो जनवरी को एक बैठक के दौरान हृदय गति रुक जाने से उनका आकस्मिक निधन हो गया था जबकि सोनभद्र की दुद्धी सीट सपा के विजय सिंह गोंड ने जीती थी। आठ जनवरी को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।

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एसआईआर को भी देरी की वजह माना जा रहा

कुछ लोग मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) को भी देरी की वजह मान रहे हैं। हालांकि आयोग 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन कर चुका है। यूपी विधानसभा की पहली बैठक 23 मई 2022 को हुई थी। इस लिहाज से मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2027 तक है।

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सियासी हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म

सामान्यत: किसी भी सीट के रिक्त होने पर छह माह के अंदर वहां उपचुनाव कराया जाता है। मगर इन तीनों ही सीटों पर उपचुनावों की तिथियों का ऐलान न होने से सियासी हलकों में चर्चाओं और अटकलों का बाजार गर्म है। फरीदपुर और दुद्धी सीटों को रिक्त हुए भी जल्द छह माह पूरे हो जाएंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है।

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Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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