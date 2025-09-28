Three minors raped a three year old girl and fled after seeing her genitals bleeding तीन साल की बच्ची के साथ 3 नाबालिगों ने किया रेप, प्राइवेट पार्ट से खून बहता देख हुए फरार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Three minors raped a three year old girl and fled after seeing her genitals bleeding

तीन साल की बच्ची के साथ 3 नाबालिगों ने किया रेप, प्राइवेट पार्ट से खून बहता देख हुए फरार

जौनपुर में रविवार को तीन किशोरों ने तीन साल की बच्ची के साथ रेप किया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात में जुट गई। वहीं, तीनों के खिलाफ पॉस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

Pawan Kumar Sharma वार्ता, जौनपुरSun, 28 Sep 2025 06:14 PM
उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। जहां बरसठी थाना क्षेत्र के एक गांव में रविवार को तीन किशोरों ने तीन साल की बच्ची के साथ रेप किया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों को हिरासत में लेकर मामले की तहकीकात में जुट गई। उच्च अधिकारी के निर्देश पर तीनों के खिलाफ पॉस्को की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान 12 वर्षीय एक किशोर उसे बहका कर थोड़ी दूर स्थित बाग में ले गय। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। जबकि उसके दोनों चचेरे चाचा बगल में खड़े थे। मासूम को खून आता देख तीनो उसे छोड़कर वहां से भाग गये। बच्ची घटना स्थल से रोती हुई घर पहुची और परिजनों को जानकारी दी। जिस पर पीड़िता की मां आरोपित किशोरों से पूछने गयी तो आरोपियों के परिजनों से कहासुनी होने लगी और मारपीट की नौबत आ गयी। इसके बाद पीड़िता के परिजनों ने 112 नंबर पुलिस को घटना की जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस ने जानकारी थानाध्यक्ष को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष उच्चाधिकारियों को जानकारी देते हुए तत्काल घटना स्थल पर पहुंच कर मासूम को सीएचसी ले गए। जहां से डॉक्टर ने ने चिकित्सकीय जांच के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया।पुलिस ने मौके से तीनों आरोपी किशोरों को गिरफ्तार कर लिया। पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट व दुष्कर्म करने का मुकदमा दर्ज कर आरोपित का चालान किया है।

इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आतिश कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ 12 साल के किशोर ने दुष्कर्म किया है। उसके पास दो अन्य नाबालिग खड़े थे। जिनकी उम्र 9 और 10 साल है। वहीं, प्रभारी निरीक्षक अमरेन्द्र कुमार पांडेय का कहना है कि रेप का मुदकमा दर्ज किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर बाल सुधार गृह भेजा जा रहा है।

