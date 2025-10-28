छठ पूजा से लौट रहे एक ही परिवार के 3 सदस्यों को ट्रक ने रौंदा, तीनों की दर्दनाक मौत
संक्षेप: चंदौली में मंगलवार भोर में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई। अलीनगर थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे के किनारे छठ पूजा के दर्शन कर पैदल लौट रहे तीन लोगों एक तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया।
यूपी के चंदौली में छठ पूजा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। अलीनगर थाना क्षेत्र में मंगलवार भोर एक तेज रफ्तार की ट्रक ने एक ही परिवार के तीन लोगों को रौंद दिया। इससे तीनों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, इस घटना के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
ये दर्दनाक हादसा अलीनगर थाना क्षेत्र के रेवसा गांव का है। जहां सुखराम की पत्नी 52 वर्षीय कुमारी देवी, अपनी बहू चांदनी और पोते सौरभ कुमार के साथ मंगलवार सुबह करीब पांच बजे छठ पूजा के अवसर पर मेघा बाबा का दर्शन कर, नेशनल हाईवे के किनारे से पैदल घर की ओर लौट रहे थे। तभी मुगलसराय की तरफ से आ रहे ट्रक ने उन्हे रौंद दिया। ट्रक की चपेट में आने से एक मंदिर, बाइक व गुमटी भी क्षतिग्रस्त हो गई। इस के बाद चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई।
आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया। साथ ही मामले की जांच पड़ताल में जुट गई। इस मामले में थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडेय ने बताया कि सुखराम की पत्नी, बहू और पोते को पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने कुचल दिया। घटना के बाद ट्रक का चालक सड़क के किनारे बने मेघा बाबा मंदिर को तोड़ते हुए वाहन लेकर फरार हो गया।
छठ पूजा के दौरान आजमगढ़ में तीन की मौत
उधर, आजमगढ़ जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्रों में छठ पर्व की खुशियों के बीच तीन परिवारों में मातम छा गया। जहानागंज थाना क्षेत्र के भदया गांव में पोखरे में डूबने से 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। जबकि अतरौलिया थाना क्षेत्र के पौहारी की सरैया स्थित पोखरी में नहाने के दौरान सोमवार को 16 वर्षीय छात्र भी डूब गया। इसके अलावा अतरौलिया क्षेत्र में डायल 112 पर तैनात हेड कांस्टेबल वीरेंद्र प्रताप सिंह यादव की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई।