Three members of a family died in a road accident father also died of shock सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree members of a family died in a road accident father also died of shock

सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम

हरियाणा के करनाल–पानीपत हाइवे पर हुए सड़क हादसे ने बदायूं जिले के एक परिवार को उजाड़ दिया। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 30 साल के जसवीर, उसका 10 साल के रोहित और 6 साल की संध्या मौत हो गई। उधर, हादसे की खबर सुनते ही पिता शिवदयाल की मौत हो गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बदायूंTue, 23 Sep 2025 04:29 PM
share Share
Follow Us on
सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम

हरियाणा के करनाल–पानीपत हाइवे पर हुए सड़क हादसे ने बदायूं जिले के बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गुधनी गांव के एक परिवार को उजाड़ दिया। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 30 साल के जसवीर, उसका 10 साल का भतीजा रोहित और 6 साल की भतीजी संध्या मौत हो गई। उधर, हादसे की खबर सुनते ही गमगीन माहौल में जसवीर के 65 साल के पिता शिवदयाल 65 ने भी दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई।

गुधनी के रहने वाले ओमपाल ने बताया कि उसका भाई जसवीर पंजाब के होशियारपुर में मजदूरी करता था। वह भाई की बेटी आदेश कुमारी की दो अक्टूबर को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान करनाल और पानीपत के बीच हाईवे पर हादसा हो गया। सोमवार देर रात चारों शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। रोहित का अंतिम संस्कार राज बरौलिया में हुआ जबकि जसवीर, संध्या और शिवदयाल का अंतिम संस्कार गुधनी श्मशान भूमि पर किया गया। शादी का घर मातम में बदल गया और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं।

ये भी पढ़ें:प्रेमी के साथ भागी युवती के संग छेड़छाड़, अपहरण की भी कोशिश, ग्रामीणों ने बचाया

बहराइच में सड़क हादसे में तीन राहगीर मरे

उधर, बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई। एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सुबह की सैर पर निकले तीन व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

मृतकों की पहचान सुहापारा गौरा गांव निवासी राजेश द्विवेदी (50), संतोष कुमारी (57) और जयंती (55) के रूप में हुई है। यह दुखद घटना सुबह लगभग छह बजे घटी, जब राजेश द्विवेदी सुबह टहलते हुए अपने खेत की ओर जा रहे थे, जबकि संतोष कुमारी और जयंती पास के एक पार्क से सैर करके वापस लौट रही थीं। सूत्रों के अनुसार, अनियंत्रित पिकअप वाहन टक्कर मारने के बाद सड़क के किनारे एक शीशम के पेड़ से टकराकर रुक गया। दुर्घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार होने में सफल रहा। स्थानीय निवासियों ने तत्काल पुलिस को और मृतकों के परिवारजनों को इस घटना की सूचना दी।

Badaun News Badaun Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |