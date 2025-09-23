सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, सदमे में पिता ने भी तोड़ा दम

हरियाणा के करनाल–पानीपत हाइवे पर हुए सड़क हादसे ने बदायूं जिले के एक परिवार को उजाड़ दिया। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 30 साल के जसवीर, उसका 10 साल के रोहित और 6 साल की संध्या मौत हो गई। उधर, हादसे की खबर सुनते ही पिता शिवदयाल की मौत हो गई।

हरियाणा के करनाल–पानीपत हाइवे पर हुए सड़क हादसे ने बदायूं जिले के बिल्सी कोतवाली क्षेत्र के गुधनी गांव के एक परिवार को उजाड़ दिया। ट्रक और पिकअप की टक्कर में 30 साल के जसवीर, उसका 10 साल का भतीजा रोहित और 6 साल की भतीजी संध्या मौत हो गई। उधर, हादसे की खबर सुनते ही गमगीन माहौल में जसवीर के 65 साल के पिता शिवदयाल 65 ने भी दिल का दौरा पड़ने से उनकी भी मौत हो गई।

गुधनी के रहने वाले ओमपाल ने बताया कि उसका भाई जसवीर पंजाब के होशियारपुर में मजदूरी करता था। वह भाई की बेटी आदेश कुमारी की दो अक्टूबर को होने वाली शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ घर लौट रहा था। इसी दौरान करनाल और पानीपत के बीच हाईवे पर हादसा हो गया। सोमवार देर रात चारों शव गांव पहुंचे तो कोहराम मच गया। रोहित का अंतिम संस्कार राज बरौलिया में हुआ जबकि जसवीर, संध्या और शिवदयाल का अंतिम संस्कार गुधनी श्मशान भूमि पर किया गया। शादी का घर मातम में बदल गया और पूरे गांव की आंखें नम हो गईं।

बहराइच में सड़क हादसे में तीन राहगीर मरे उधर, बहराइच-बलरामपुर मार्ग पर मंगलवार की सुबह एक भीषण सड़क दुर्घटना में तीन लोगों की जान चली गई। एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने सुबह की सैर पर निकले तीन व्यक्तियों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई।