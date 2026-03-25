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यूपी के इस जिले में बिना पर्चा कोडीन सिरप बेचने पर ऐक्शन, 3 मेडिकल स्टोर संचालक जेल गए

Mar 25, 2026 03:15 pm ISTAjay Singh संवाददाता, संतकबीरनगर
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मेडिकल स्टोर से कोडीनयुक्त सिरप 100 एमएल की 4520 शीशी तथा प्रोक्सोविन स्पॉस कैप्सूल का एक सील कार्टून मिला। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक को तीन दिन के अंदर क्रय-विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का नोटिस दिया। इसके बावजूद मेडिकल स्टोर संचालक ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया।

यूपी के इस जिले में बिना पर्चा कोडीन सिरप बेचने पर ऐक्शन, 3 मेडिकल स्टोर संचालक जेल गए

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की खलीलाबाद कोतवाली पुलिस ने बिना पर्चा कोडीनयुक्त सिरप बेचने के आरोप में तीन मेडिकल स्टोर संचालकों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

तकरीबन चार महीने पहले ड्रग इंस्पेक्टर प्रीति सिंह ने गोला बाजार स्थित संकल्प मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया था। मेडिकल स्टोर से कोडीनयुक्त सिरप 100 एमएल की 4520 शीशी तथा प्रोक्सोविन स्पॉस कैप्सूल का एक सील कार्टून मिला। उन्होंने मेडिकल स्टोर संचालक को तीन दिन के भीतर क्रय-विक्रय रिकॉर्ड प्रस्तुत करने का नोटिस दिया। मेडिकल स्टोर संचालक ने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया। ड्रग्स इंस्पेक्टर की तहरीर पर 21 नवंबर 2025 को कोतवाली में संकल्प मेडिकल स्टोर की संचालिका कल्पना देवी पर केस दर्ज किया गया। मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो इसके आगे की बात पता चली।

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कोतवाल जय प्रकाश दूबे ने बताया कि संकल्प मेडिकल स्टोर खलीलाबाद से लक्ष्मी मेडिकल स्टोर गड़सरपार के संचालक विवेक चौधरी, आदर्श मेडिकल स्टोर मगहर के संचालक मोहम्मद नईम, न्यू चौधरी मेडिकल स्टोर बघौली के संचालक विवेक कुमार चौधरी ने कोडीनयुक्त सिरप खरीदी थी। तीनों ने बिना डॉक्टर के पर्चे के कोडीनयुक्त सिरप बेच दिए। पुलिस ने आरोपी तीनों मेडिकल स्टोर संचालकों को अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार कर मंगलवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

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यूपी में पिछले साल से गरमाया हुआ है मामला

यूपी में कोडीन कफ सिरप का मामला पिछले साल से ही गरमाया हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में गठित एसआईटी ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट में कहा था कि माफियाओं ने कफ सिरप का जखीरा जुटा लिया था। ये लोग नशे के लिए बाजार में बिना प्रिसक्रिप्शन की बिक्री के लिए सिरप का डायवर्जन करते थे। ड्रग माफियाओं ने सुपर स्टॉकिस्ट से लेकर रिटेलर तक सप्लाई चेन बना रखी थी। यूपी सरकार ने इस मामले में सच्चाई सामने आने के बाद तेजी से और कड़ी कार्रवाई की।

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सरकार ने कोडीन सिरप की सप्लाई चेन पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन चलाया। प्रदेश के अलग-अलग जिलों में कार्रवाईयां हुईं। कई माफियाओं को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। संपत्तियों का जब्तीकरण भी किया गया। प्रदेश सरकार ने कई जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ भी कड़ा ऐक्शन लिया। सरकार के सख्त रुख के चलते कोडीन सिरप को लेकर संबंधित विभाग और अधिकारी खास सतर्कता बरत रहे हैं। कहीं से कोई शिकायत आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। कफ सिरप के साथ-साथ सरकार ने सिडेटिव और स्लीपिंग पिल्स की अवैध बिक्री पर भी अभियान चलाया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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