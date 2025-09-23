Three labourers killed four injured as roof of under construction house collapses in Sultanpur यूपी में दर्दनाक हादसा, निर्माणधीन मकान की छत ढहने से तीन मजदूरों की मौत, चार घायल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsThree labourers killed four injured as roof of under construction house collapses in Sultanpur

सुल्तानपुर में एक निर्माणाधीन मकान की छत ढलते ही अचानक भरभरा कर गिर गई, जिसमें दो सगे मजदूर भाइयों समेत तीन की मलबे में दब जाने से मौत हो गई। जबकी चार गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 04:17 PM
यूपी के सुल्तानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां लंभुआ तहसील में एक निर्माणाधीन मकान की छत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में दो सगे मजदूर भाइयों समेत तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि चार गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई।

ये घटना लंभुआ तहसील के धरियामऊ गांव का है। जहां राम तीर्थ धुरिया नाम के शख्स ने मकान निर्माण का ठेका राम मिलन वर्मा को दे रखा था। सोमवार को उनके मकान में 20×30 एरिया में छत डाली गई। जिसकी जमीन से लगभग 18 फिट की ऊंचाई बताई जा रही है। रात आठ बजे के आसपास जब कार्य पूरा होने के बाद मिक्चर मशीन खोली जा रही थी, तभी छत की शटरिंग एकाएक खुल गई और छत भरभरा कर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि छत पर जहां पांच मजदूर शामिल थे वही मिक्चर मशीन के पास एक दर्जन मजदूर खडे थे। घटना में छत पर खड़े तीन मजदूर घायल हुए। इनमें सुभाष(36), अफसर अली (40), रवि सरोज (26) को तत्काल सीएचसी लाया गया। यहां से गंभीर हालत में रवि को राजकीय मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया।

करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद एक मजदूर अरुण चौहान (25) को मलबे से निकाल कर रात 10:45 पर लंभुआ सीएचसी पहुंचाया गया है। इसी दौरान अयोध्या से पहुंची एसडीआरएफ टीम ने रात 12:30 बजे मजदूर आनंद (23) का शव मलबे से निकाला। इसके कुछ ही समय बाद उसके भाई विक्रम (20) का शव भी मलबे से बाहर आया। स्थानीय लोगों के अनुसार शव घटनास्थल पर मसाले के चलते जम गया था, जिसे काफी जद्दोजहद के बाद निकाला जा सका है। हिमांशु सरोज की मौके पर ही मौत हो गई थी। मजदूर आशीष ने बताया कि 7-8 आदमी दबे थे। पांच आदमी पहले निकाले गए। चार सीएचसी भेजे गए जिनमें से दो हायर सेंटर भेजे गए। जबकि एक डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज भेजा गया था।

मजदूर अफसर अली ने बताया कि मशीन खोलने जा रहे थे कि अचानक छत बैठ गई। नीचे हमारी टीम के 12 आदमी थे और शटरिंग वाले चार-पांच आदमी थे। पांच लोग तो ऊपर छत पर ही थे। उधर, घटना की सूचना मिलने पर एसडीएम लंभुआ गामिनी सिंगला, एसएचओ लंभुआ संदीप राय, एसएचओ चांदा एके सिंह व शिवगढ़ एसओ ज्ञानेश दुबे, एसओ कोतवाली देहात अखंड देव मिश्रा मौके पर पहुंचे। कुछ ही समय में डीएम कुमार हर्ष, एसपी कुंवर अनुपम सिंह, एएसपी अखंड प्रताप सिंह आदि मौके पर पहुंचे। कुछ समय में अमेठी और प्रतापगढ़ के भी कई थानो की फोर्स मौके पर पहुंच गई। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जिले के अलावा अमेठी और प्रतापगढ़ से भी फोर्स बुलाई गई। डीएम-एसपी ने मातहत अधिकारियों के साथ मौके पर कैम्प किया है।

