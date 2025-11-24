भदोही में दर्दनाक हादसा, डाइंग प्लांट के खौलते टैंक में गिरने से तीन मजदूरों की मौत

संक्षेप: भदोही जिले में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। औराई क्षेत्र के एक डाइंग प्लांट में खौलते केमिकल टैंक में गिरने से तीन मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद प्लांट में अफरातफरी मच गई।

यूपी के भदोही जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक डाइंग प्लांट में लगभग 11 बजे खौलते कैमिकल टैंक में गिरने से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे मौके पर हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ये दर्दनाक घटना औराई थाना क्षेत्र के उगापुर बाजार स्थित सूर्या कंपनी का है। जहां सोमवार को कुछ मजदूर खौलते केमिकल टैंक में गिर गए। इस हादसे में तीन लोगों की मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मजदूर को तत्काल औराई चौराहे स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उधर, हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिला प्रशासन भी सक्रिय हो गया है वहीं, एसडीएम भदोही घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। हादसे के बाद प्लांट परिसर और आसपास के क्षेत्र में अफरातफरी का माहौल है। मजदूरों में गहरा रोष और भय देखा जा रहा है। फिलहाल प्रशासन हादसे के सटीक कारणों की जांच में जुटा है और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की जा रही है।

अपहरण केस में आरोपी नाबालिग का शव तालाब में मिला उधर, जिले में एक नाबालिग लड़के के अपहरण के आरोपी का शव रविवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक तालाब से बरामद किया गया। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। एक दिन पहले तालाब के पास से आरोपी की पतलून, बेल्ट, आधार कार्ड और पांच पन्नों का कथित सुसाइड नोट मिला था। पुलिस अधीक्षक (एसपी) अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, ज्ञानपुर थाने में तैनात होमगार्ड संजय यादव के बेटे सूर्यभान यादव का शव रविवार सुबह चकवा महावीर के पास स्थित तालाब से गोताखोरों की मदद से निकाला गया।