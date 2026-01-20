Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree killers convicted Kushagra murder case sentencing be announced on 22 January mother demands death penalty
कुशाग्र हत्याकांड के तीन हत्यारे दोषी करार, 22 जनवरी को होगा सजा का ऐलान, मां ने मांगी फांसी

कुशाग्र हत्याकांड के तीन हत्यारे दोषी करार, 22 जनवरी को होगा सजा का ऐलान, मां ने मांगी फांसी

संक्षेप:

कानपुर में हुए कुशाग्र हत्याकांड में एडीजे सुभाष सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपी टीचर रचिता वत्स उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को दोषी करार दिया। 22 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा।

Jan 20, 2026 03:55 pm ISTDinesh Rathour कानपुर
share Share
Follow Us on

यूपी के कानपुर में हुए कुशाग्र हत्याकांड में एडीजे सुभाष सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपी टीचर रचिता वत्स उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को दोषी करार दिया। 22 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा। तीनों को पुलिस कस्टडी में जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद मां सोनिया कनोदिया बोलीं मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

जयपुरिया स्कूल के हाईस्कूल के छात्र कुशाग्र कनोडिया की 30 अक्तूबर 2023 को कोचिंग जाते समय अपहरण कर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की निशांदेही पर कुशाग्र का शव प्रभात शुक्ला के घर के बाहर बने कमरे से बरामद किया गया था। बीते सप्ताह मंगलवार को इस मामले में एडीजे–11 की कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। जिसमें घर के तीन गवाह शामिल हैं। सजा के बिंदु पर फांसी की मांग की जाएगी।

फैसला नजीर बनेगा

कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए कहा कि यह फैसला नजीर बनेगा। कानून की विद्यार्थियों को इसे अध्ययन करना चाहिए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Kanpur News UP Police Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |