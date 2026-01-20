कुशाग्र हत्याकांड के तीन हत्यारे दोषी करार, 22 जनवरी को होगा सजा का ऐलान, मां ने मांगी फांसी

यूपी के कानपुर में हुए कुशाग्र हत्याकांड में एडीजे सुभाष सिंह की कोर्ट ने तीनों आरोपी टीचर रचिता वत्स उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को दोषी करार दिया। 22 जनवरी को सजा के बिंदु पर सुना जाएगा। तीनों को पुलिस कस्टडी में जेल से लाकर कोर्ट में पेश किया गया था। दोषी करार दिए जाने के बाद मां सोनिया कनोदिया बोलीं मेरे बेटे के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

जयपुरिया स्कूल के हाईस्कूल के छात्र कुशाग्र कनोडिया की 30 अक्तूबर 2023 को कोचिंग जाते समय अपहरण कर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में कुशाग्र की ट्यूशन टीचर रचिता वत्स, उसके प्रेमी प्रभात शुक्ला और साथी शिवा गुप्ता को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एडीजीसी भाष्कर मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की निशांदेही पर कुशाग्र का शव प्रभात शुक्ला के घर के बाहर बने कमरे से बरामद किया गया था। बीते सप्ताह मंगलवार को इस मामले में एडीजे–11 की कोर्ट में अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। मंगलवार को इस मामले में सुनवाई शुरू हुई। न्यायालय ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजीसी ने बताया कि अभियोजन की ओर से 14 गवाह पेश किए गए। जिसमें घर के तीन गवाह शामिल हैं। सजा के बिंदु पर फांसी की मांग की जाएगी।