दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर हादसा, हरिद्वार से गंगाजल लेकर लौट रहे तीन कांवड़ियों को तेज रफ्तार गाड़ी ने रौंदा

दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे एक भीषण सड़क हादसे में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घर लौट रहे तीन कांवड़ियों की मौत हो गई। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों कांवड़िये हवा में उछल गए।

UP News: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर मेरठ के भोजपुर के पास बुधवार तड़के हुए भीषण सड़क हादसे में हरिद्वार से गंगाजल लेकर अपने घर लौट रहे तीन कांवड़ियों की मौत हो गई। पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों कांवड़िये हवा में कई फीट उछलकर दूर जा गिरे और सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। इस दर्दनाक घटना से एक्सप्रेसवे पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई।

जानकारी के अनुसार अलीगढ़ के रहने वाले प्रदीप, राजकुमार और ज्ञान प्रकाश सावन महीने में कांवड़ यात्रा के लिए हरिद्वार गए थे। गंगाजल लेकर बुधवार तड़के वह एक ही बाइक से अपने घर लौट रहे थे। सुबह करीब साढ़े चार बजे जैसे ही उनकी बाइक भोजपुर क्षेत्र में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर पहुंची, तभी पीछे से तेज रफ्तार में आए अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और तीनों कांवड़िये कई मीटर दूर सड़क पर जा गिरे। हादसे के बाद आरोपी चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया।

सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस राहगीरों ने तुरंत घटना की सूचना एक्सप्रेसवे कंट्रोल रूम और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट हेड अनिल शर्मा ने कांवड़ यात्रा के लिए तैनात स्पेशल रेस्क्यू टीमों और एंबुलेंस को तत्काल मौके पर रवाना किया। हालात की गंभीरता को देखते हुए वह स्वयं भी घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य का जायजा लिया। एक्सप्रेसवे पर तैनात दो स्पेशल एंबुलेंस से तीनों घायलों को तत्काल मोदीनगर के अस्पताल पहुंचाया गया।