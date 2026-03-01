घर लौट रहे तीन मासूमों को ट्रक ने रौंदा, दो की मौके पर मौत, फतेहपुर में दर्दनाक हादसा

फतेहपुर के बांदा-बहराइच मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार तीन बच्चों को टक्कर मार दी। हादसे में दो मासूमों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक बच्चा सुरक्षित बच गया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेजकर फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। गांव में मातम पसरा है।

बांदा-बहराइच मार्ग पर शनिवार शाम एक हृदयविदारक सड़क हादसे में साइकिल सवार दो मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि तीसरा बच्चा सुरक्षित बच गया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फरार ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।

तीनों बच्चे साइकिल से घर लौट रहे थे जानकारी के मुताबिक मदनपुर गांव निवासी गोपी किशन का आठ वर्षीय पुत्र किशन शनिवार को गांव के ही 11 वर्षीय विमल (पुत्र पिंकू) और 10 वर्षीय अनिल (पुत्र पिंकू) के साथ गांव के पास स्थित बाग से बेर तोड़ने गया था। शाम करीब चार बजे तीनों बच्चे साइकिल से घर लौट रहे थे। साइकिल अनिल चला रहा था, जबकि किशन और विमल पीछे बैठे थे। उसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक ट्रक ने साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी और चालक मौके से फरार हो गया।

तेज रफ्तार ट्रक ने रौंदा टक्कर इतनी भीषण थी कि अनिल उछलकर सड़क किनारे खेत की ओर जा गिरा, जबकि किशन और विमल सड़क पर काफी दूर तक घिसटते चले गए और गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के समय विमल की मां भी पैदल चारे की गठरी लेकर पीछे आ रही थी। अचानक हुए इस हादसे को देखकर वह चीख पड़ी। शोर सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर जमा हो गए।

परिवार में मचा कोहराम ग्रामीणों ने तत्काल दोनों घायलों को अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही किशन और विमल ने दम तोड़ दिया। दोनों की मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं अनिल को मामूली चोटें आई हैं और उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है।