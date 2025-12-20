मारपीट केस में इंजीनियर को जज ने सुनाई सदाचार आचरण की सजा, सुधरने के लिए 6 महीने का वक्त

संक्षेप: डाक विभाग में सीनियर क्लर्क की माता के खिलाफ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में 9 अगस्त 2002 को कोई प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण की जानकारी होने पर सीनियर क्लर्क 12 अगस्त 2002 को एमवीडीए के दफ्तर में उसकी नकल लेने गए थे। MVDA के बाबू ने उन्हें नकल की रिसीव कॉपी देने से मना कर दिया।

यूपी के मथुरा में डाक विभाग के सीनियर क्लर्क के साथ मारपीट करने वाले एमवीडीए के इंजीनियर सहित तीन को एसीजेएम प्रथम छवि कुमारी की अदालत ने 6 माह के सदाचार आचरण करने और 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी अभियोजन अधिकारी अरुण दुवे द्वारा की गई।

डाक विभाग में सीनियर क्लर्क की माता के खिलाफ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण में 9 अगस्त 2002 को कोई प्रकरण दर्ज हुआ। प्रकरण की जानकारी होने पर सीनियर क्लर्क 12 अगस्त 2002 को एमवीडीए के कार्यालय में उसकी नकल लेने गए थे। एमवीडीए के बाबू ने उन्हें नकल की रिसीव कॉपी देने से मना कर दिया। इस पर दोनों के बीच कहा सुनी हुई और मामला मारपीट तक जा पहुंचा। रिपोर्ट में कहा गया कि इस दौरान कार्यालय में मौजूद इंजीनियर भूपसिंह निवासी गाजियाबाद, आनन्द मोहन निवासी महाविद्या कालोनी व परमजीत सिंह निवासी कृष्णा नगर ने डाक विभाग के सीनियर क्लर्क से मारपीट कर दी।

सीनियर क्लर्क ने सदर थाने में मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। पुलिस ने उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की। इसके बाद उन्होंने अदालत के माध्यम से इंजीनियर भूपसिंह, आनन्द मोहन व परमजीत सिंह सहित कई लोगों के खिलाफ सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद भूपिसंह, आनन्द मोहन औेर परमजीत के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।