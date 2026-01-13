बदायूं की बंद पड़ी फैक्ट्री में अलाव तापते समय तीन गार्डों की मौत, दम घुटने की आशंका

संक्षेप: बदायू्ं में बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री के गार्ड रूम में अलाव तापते समय दम घुटने से तीन सुरक्षा गार्डों की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और परिजन शव उठाने से इंकार कर हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे।

यूपी के बदायू्ं से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री के गार्ड रूम में अलाव तापते समय दम घुटने से तीन सुरक्षा गार्डों की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया और परिजन शव उठाने से इंकार कर हंगामा करने लगे। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी फैक्ट्री में कुछ महीने पहले आंधी-तूफान के दौरान आग लगने से एक मजदूर की मौत भी हुई थी।

मामला उझानी कोतवाली क्षेत्र के दिल्ली हाईवे स्थित कुड़ा नरसिंहपुर गांव का है। यहां बंद पड़ी मेंथा फैक्ट्री के गार्ड रूम में अलाव ताप रहे तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। मृतकों की पहचान मूसाझाग के रहने वाले 30 वर्षीय भानु यादव, मुजरिया थाना क्षेत्र के 30 वर्षीय जोगिंदर और सिविल लाइंस कोतवाली के नाई गांव के 25 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है। तीनों बैंक ऑफ बड़ौदा की ओर से फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात थे।