Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree girls Traveled 800 km from Gujarat to UP Mathura vrindavan want to become Sadhvi
800 किमी का सफर तय कर साध्वी बनने वृंदावन पहुंची तीन सहेलियां, भजन-वीडियो देख छोड़ा घर

800 किमी का सफर तय कर साध्वी बनने वृंदावन पहुंची तीन सहेलियां, भजन-वीडियो देख छोड़ा घर

संक्षेप: पालमपुर गुजरात की तीन सहेलियां भगवत भक्ति में इतनी आतुर हो गईं कि मथुरा में रहकर उन्होंने साध्वी बनने की ठानी। इसके लिए वे अपने घर छोड़कर ट्रेन से आ गईं। समय रहते कंट्रोल की सूचना पर उन्हें पकड़कर उनके घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया।

Sat, 1 Nov 2025 09:17 AMSrishti Kunj हिन्दुस्तान संवाददाता, मथुरा
share Share
Follow Us on

पालमपुर गुजरात की तीन सहेलियां भगवत भक्ति में इतनी आतुर हो गईं कि मथुरा में रहकर उन्होंने साध्वी बनने की ठानी। इसके लिए वे अपने घर छोड़कर ट्रेन से आ गईं। समय रहते कंट्रोल की सूचना पर उन्हें पकड़कर उनके घरवालों के सुपुर्द कर दिया गया। घरवालों ने बताया कि राजगौर विधि (21) पुत्री नरेश भाई, जिगना (21) पुत्री मेहसा भाई व प्रीति (20) पुत्र दशरथलाल निवासीगण ग्रम देवघर थाना देवघर जिला पालनपुर गुजरात की रहने वाली हैं। तीनों एक ही गांव की रहने वाली थीं और आपस में सहेलियां थीं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शुरू से ही उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति में रमता था। वे अक्सर कान्हा से जुड़े भजन और मथुरा के साधकों के वीडियो देखा करती थीं। उनके गुजरात स्थित द्वारिका के दर्शन की बात भी सामने आई है। उनके मन में अब मथुरा दर्शन की चाह थी। इसी के चलते तीनों युवतियां पालनपुर से करीब 800 किलोमीटर दूर मथुरा साबरमती एक्सप्रेस से पहुंच गईं। इसके बाद तीनों सहेलियों ने पहले वृंदावन जाकर कई मंदिरों में भगवान के दर्शन किए। इसके बाद वे मथुरा जंक्शन पहुंची थीं।

ये भी पढ़ें:स्मार्ट प्रीपेड मीटरों के रेट को लेकर बैक फुट पर पावर कॉरपोरेशन, दाखिल किया जवाब

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह को शुक्रवार सुबह कंट्रोल से सूचना मिली की तीन युवतियां गुजरात से मथुरा आई है। उनकी लोकेशन मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिल रही है। इस पर जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक क्यूआरटी के साथ युवतियों की तलाश में जुट गए। कुछ ही देर में प्लेटफार्म-1 पर तीनों युवतियां मिल गई। जीआरपी की महिला सिपाही ने उनसे नाम की तस्दीक की। इसके बाद उनके घरवालों को सूचना दी गई तो उनके पिता जीआरपी थाने पहुंच गए। तीनों के उनके पिताओं के सुपुर्द कर दिया गया है।

जीआरपी थाना प्रभारी निरीक्षक यादराम सिंह ने बताया कि तीनों युवतियों ने बताया कि वह वृंदावन में साधू बनने के लिए साबरमती एक्सप्रेस में सवार होकर मथुरा पहुंची थीं। ट्रेन से उतरने के बाद वह पहले वृंदावन गई और वहां पहुंचकर कई मंदिरों के दर्शन किए। इसके बाद वह वापस जंक्शन आई थीं। तीनों युवतियों को उनके पिताओं के सुपुर्द कर दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Mathura News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |