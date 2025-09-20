Three girls from the same family drowned while bathing in an drain in Bahraich बहराइच में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन नाले में नहाने के दौरान एक ही परिवार की तीन बच्चियां डूबीं, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsThree girls from the same family drowned while bathing in an drain in Bahraich

बहराइच में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन नाले में नहाने के दौरान एक ही परिवार की तीन बच्चियां डूबीं

बहराइच जिले में शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे नसरा नाले में नहा रही तीन चचेरी बहनें गहराई में चले जाने के कारण डूब गईं। यह घटना मसीहाबाद के कोड़री गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार, पुल निर्माण के लिए नाले से मिट्टी निकालने के कारण जेसीबी ने नाले को गहरा कर दिया था।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बहराइचSat, 20 Sep 2025 09:17 PM
share Share
Follow Us on
बहराइच में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन नाले में नहाने के दौरान एक ही परिवार की तीन बच्चियां डूबीं

यूपी के बहराइच से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां देहात कोतवाली के चित्तौरा के मसीहाबाद गांव से सटे कोड़री गांव में शनिवार शाम साढ़े चारबजे नसरा नाले में नहा रही तीन चचेरी बहनें दिव्या (7), प्रियांशी (6), लक्ष्मी (7) गहराई में चले जाने से डूब कर लापता हो गई। दरअसल पुल निर्माण के लिए मिट्टी निकालने को जेसीबी नाले को गहरा कर दिया गया था। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये हादसा उस समय हुआ जब नाला में लगभग एक दर्जन बच्चे नहा रहे थे। इन तीनों को डूबता देख बच्चे शोर मचाते हुए बाहर भागे। बच्चियों के परिजनों व ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो वह दौड़े। आनन-फानन में तैराकों को नाला में उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। एंबुलेंस पर तीनों को मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

उधर, एक ही परिवार की ती बच्चियों की मौत से कोहराम मचा है। सूचना पर एएसपी सिटी रामानंद कुशवाहा, सीओ सिटी पहुंप सिंह, एसडीएम सदर पूजा चौधरी, नगर मजिस्ट्रेट व अन्य अफसर पहुंचे। एसडीएम का कहना है कि तीन बच्चियों के डूबने की सूचना मिली थी। बच्चियों को अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सरकारी सहायता दी जाएगी

ये भी पढ़ें:बहराइच में भेड़िए की दहशत, मां के सामने ही बच्चे को जबड़े में दबाकर भागा
Bahraich News Bahraich Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |