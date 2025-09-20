बहराइच में दर्दनाक हादसा, निर्माणाधीन नाले में नहाने के दौरान एक ही परिवार की तीन बच्चियां डूबीं

बहराइच जिले में शनिवार शाम करीब साढ़े चार बजे नसरा नाले में नहा रही तीन चचेरी बहनें गहराई में चले जाने के कारण डूब गईं। यह घटना मसीहाबाद के कोड़री गांव के पास हुई। जानकारी के अनुसार, पुल निर्माण के लिए नाले से मिट्टी निकालने के कारण जेसीबी ने नाले को गहरा कर दिया था।

यूपी के बहराइच से एक दर्दनाक घटना सामने आई है। जहां देहात कोतवाली के चित्तौरा के मसीहाबाद गांव से सटे कोड़री गांव में शनिवार शाम साढ़े चारबजे नसरा नाले में नहा रही तीन चचेरी बहनें दिव्या (7), प्रियांशी (6), लक्ष्मी (7) गहराई में चले जाने से डूब कर लापता हो गई। दरअसल पुल निर्माण के लिए मिट्टी निकालने को जेसीबी नाले को गहरा कर दिया गया था। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

ये हादसा उस समय हुआ जब नाला में लगभग एक दर्जन बच्चे नहा रहे थे। इन तीनों को डूबता देख बच्चे शोर मचाते हुए बाहर भागे। बच्चियों के परिजनों व ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो वह दौड़े। आनन-फानन में तैराकों को नाला में उतारा गया। कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। एंबुलेंस पर तीनों को मेडिकल कॉलेज लाए जाने पर डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।