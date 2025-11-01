बाजार जाने के बहाने घर से भागीं 3 सहेलियां, दो प्रेमी से करना चाहती थीं लव मैरिज, पुलिस ने एक को पकड़ा

संक्षेप: बरेली में तीन किशोरियां बाजार जाने के बहाने घर से भाग निकलीं। पुलिस ने इनमें से एक किशोरी को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया कि तीनों दिल्ली नौकरी के लिए निकली थीं

यूपी के बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बारादरी क्षेत्र की तीन किशोरियां बाजार जाने के बहाने घर से भाग निकलीं। पुलिस ने इनमें से एक किशोरी को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया कि तीनों दिल्ली नौकरी के लिए निकली थीं और उनमें से दो अपने प्रेमियों से लव मैरिज करना चाहती थीं। दो अन्य किशोरियों की तलाश में रुद्रपुर और अमरोहा पुलिस टीमें भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है।

बारादरी क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्ष की दो और 15 वर्ष की एक किशोरी 29 अक्तूबर की दोपहर बाजार से कपड़ा खरीदने के बहाने घर से निकली थीं। शाम तक वे घर नहीं लौटीं तो परिवार वालों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता न चलने पर थाना बारादरी में सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू की तो तीनों के ऑटो से सेटेलाइट और वहां से दिल्ली की बस में जाने की बात सामने आई। इसी बीच शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि 16 वर्षीय एक किशोरी हाफिजगंज में अपने नाना के घर मौजूद है। पुलिस परिवार वालों के साथ वहां पहुंची और किशोरी को बरामद कर लिया।

दो रात और एक दिन अमरोहा में ठहरीं बरामद किशोरी ने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का काम जानती है। 16 वर्षीय दूसरी सहेली ने उसे व तीसरी किशोरी को भड़काया कि घरवाले परेशान करते हैं। वे लोग दिल्ली जाकर नौकरी करेंगे और अपनी मर्जी से शादी करेंगे। इस पर वे तीनों घर से निकल गईं। सेटेलाइट पर ही सिमरन का एक परिचित युवक मिल गया। उसके साथ तीनों दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुईं और गजरौला में उतर गईं। वहां वे तीनों दो रात व एक दिन युवक के रिश्तेदार के घर में ठहरीं।