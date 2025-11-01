Hindustan Hindi News
Three friends fled home on pretext going to market two wanted to marry their boyfriends police arrested one
बाजार जाने के बहाने घर से भागीं 3 सहेलियां, दो प्रेमी से करना चाहती थीं लव मैरिज, पुलिस ने एक को पकड़ा

बाजार जाने के बहाने घर से भागीं 3 सहेलियां, दो प्रेमी से करना चाहती थीं लव मैरिज, पुलिस ने एक को पकड़ा

संक्षेप: बरेली में तीन किशोरियां बाजार जाने के बहाने घर से भाग निकलीं। पुलिस ने इनमें से एक किशोरी को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया कि तीनों दिल्ली नौकरी के लिए निकली थीं

Sat, 1 Nov 2025 11:21 PMDinesh Rathour बरेली, मुख्य संवाददाता
यूपी के बरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया है। बारादरी क्षेत्र की तीन किशोरियां बाजार जाने के बहाने घर से भाग निकलीं। पुलिस ने इनमें से एक किशोरी को बरामद कर लिया। उससे पूछताछ में सामने आया कि तीनों दिल्ली नौकरी के लिए निकली थीं और उनमें से दो अपने प्रेमियों से लव मैरिज करना चाहती थीं। दो अन्य किशोरियों की तलाश में रुद्रपुर और अमरोहा पुलिस टीमें भेजी गई हैं। बताया जा रहा है कि इनमें से एक ने कोर्ट मैरिज भी कर ली है।

बारादरी क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्ष की दो और 15 वर्ष की एक किशोरी 29 अक्तूबर की दोपहर बाजार से कपड़ा खरीदने के बहाने घर से निकली थीं। शाम तक वे घर नहीं लौटीं तो परिवार वालों ने खोजबीन की लेकिन कुछ पता न चलने पर थाना बारादरी में सूचना दी गई। पुलिस ने अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू की तो तीनों के ऑटो से सेटेलाइट और वहां से दिल्ली की बस में जाने की बात सामने आई। इसी बीच शनिवार को पुलिस को सूचना मिली कि 16 वर्षीय एक किशोरी हाफिजगंज में अपने नाना के घर मौजूद है। पुलिस परिवार वालों के साथ वहां पहुंची और किशोरी को बरामद कर लिया।

दो रात और एक दिन अमरोहा में ठहरीं

बरामद किशोरी ने बताया कि वह ब्यूटी पार्लर का काम जानती है। 16 वर्षीय दूसरी सहेली ने उसे व तीसरी किशोरी को भड़काया कि घरवाले परेशान करते हैं। वे लोग दिल्ली जाकर नौकरी करेंगे और अपनी मर्जी से शादी करेंगे। इस पर वे तीनों घर से निकल गईं। सेटेलाइट पर ही सिमरन का एक परिचित युवक मिल गया। उसके साथ तीनों दिल्ली की बस में बैठकर रवाना हुईं और गजरौला में उतर गईं। वहां वे तीनों दो रात व एक दिन युवक के रिश्तेदार के घर में ठहरीं।

एक प्रेमी संग गई, दो बस से लौटीं बरेली

बरामद किशोरी ने बताया कि 16 वर्षीय उसकी सहेली ने अपने प्रेमी से अमरोहा में कोर्ट मैरिज कर ली। शुक्रवार को उसे और 15 वर्षीय किशोरी को उन लोगों ने बस में बैठाकर बरेली भेज दिया। वे दोनों बस से झुमका तिराहे पर उतर गईं। वह डर के कारण अपने नाना के घर चली गई और दूसरी सहेली कैंट में रहने वाले प्रेमी के घर चली गई। इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने बताया कैंट में आने वाली किशोरी की रुद्रपुर में लोकेशन मिली है। उसकी तलाश में टीम भेजी गई है। तीसरी किशोरी के लव मैरिज करने की जानकारी सामने आई है, उसकी तलाश में अमरोहा टीम भेजी गई है।

