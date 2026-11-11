सगाई की पार्टी में शराब पीने बैठे तीन दोस्त, कुछ देर ही बाद तीनों की मौत

एटा में बुधवार को तीन दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चर्चा है कि तीनों दोस्त सगाई में मिले गिफ्ट की शराब पी रहे थे। हालांकि, मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतल और नशीली गोलियों के खाली रैपर मिले हैं।

एटा, कार्यालय संवाददाता। यूपी के एटा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां निधौली कलां थाना क्षेत्र के गांव किशोरपुर में बुधवार को तीन दोस्तों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। चर्चा है कि तीनों दोस्त सगाई में मिले गिफ्ट की शराब पी रहे थे। हालांकि, मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। परिवार के लोगों ने किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पुलिस को मौके से शराब की खाली बोतल और नशीली गोलियों के खाली रैपर मिले हैं।

गांव के लोकेश का रिश्ता तय हुआ था। इसकी जानकारी मिलने पर उसके दोस्तों अजीत कुमार (18), जीतू (20) और शिव कुमार (19) ने पार्टी मांगी थी। बुधवार शाम करीब चार बजे तीनों गांव के बाहर नलकूप के पास बैठे थे। चर्चा है कि वहां उन्होंने शराब पी। कुछ देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। जब तक परिवार के लोग मौके पर पहुंचे, दो युवक बेहोश हो चुके थे।

परिजन तीनों को पिलुआ स्थित एक निजी अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर उन्हें मेडिकल कॉलेज की इमरजेंसी के लिए रेफर किया गया। वहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। एक साथ तीन युवकों की मौत की खबर से परिवारों में कोहराम मच गया। गांव के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

मौके से मिली शराब की बोतल और नशीली गोलियां सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव पहुंचकर जांच की। मौके से शराब की खाली बोतल और नशीली गोलियों के खाली रैपर बरामद हुए हैं। चर्चा है कि शराब निधौली कलां से खरीदी गई थी। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलने पर मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी, एएसपी श्वेताभ पांडेय सहित पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी गांव पहुंचे।