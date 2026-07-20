कांवड़ यात्रा के दौरान खुले रहेंगे ये तीनों एक्सप्रेसवे, आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत

Kanwar Yatra : कांवड़ यात्रा के दौरान आम यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चालू रहेगा। वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।

Kanwar Yatra : कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे चालू रहेगा, ताकि आम यात्रियों को परेशानी न हो। इसके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने एनएचएआई के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये।

सोमवार को मेरठ के आयुक्त सभागार में हुई कांवड़ की समीक्षा बैठक में एनएचएआई के उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि आम जनता को राहत देने और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर वाहनों का संचालन जारी रहेगा। इन प्रमुख एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिनके लिए अलग से सुरक्षा और मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। एनएचएआई के अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है।

डीजे को लेकर गाइडलाइन का करना होगा पालन उधर, डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन के और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए। कांवड़ की हाइट, कांवड़ में डीजी के वॉल्यूम लेवल डेसीबल और जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं उनके बारे में आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। डीजीपी ने कहा कि इस साल कई नए चैलेंज हैं और कुछ नई व्यवस्थाएं भी हैं। दिल्ली-सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे बना है। इन दोनों के बनने के कारण यातायात सामान्य होगा। सभी को सहूलियत रहेगी।