कांवड़ यात्रा के दौरान खुले रहेंगे ये तीनों एक्सप्रेसवे, आम यात्रियों के लिए बड़ी राहत
Kanwar Yatra : कांवड़ यात्रा के दौरान आम यात्रियों को कोई परेशानी न हो इसके लिए पुलिस-प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चालू रहेगा। वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी।
Kanwar Yatra : कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेसवे चालू रहेगा, ताकि आम यात्रियों को परेशानी न हो। इसके लिए मुख्य सचिव और डीजीपी ने एनएचएआई के अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये।
सोमवार को मेरठ के आयुक्त सभागार में हुई कांवड़ की समीक्षा बैठक में एनएचएआई के उच्चाधिकारियों को भी बुलाया गया। मुख्य सचिव और डीजीपी ने कहा कि आम जनता को राहत देने और यातायात सुचारू बनाए रखने के लिए दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे और दिल्ली-देहरादून ग्रीनफील्ड हाईवे पर वाहनों का संचालन जारी रहेगा। इन प्रमुख एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक रहेगी, जिनके लिए अलग से सुरक्षा और मार्ग की व्यवस्था की जाएगी। एनएचएआई के अधिकारियों को कांवड़ यात्रा की निगरानी के लिए एक कंट्रोल रूम बनाने को कहा गया है।
डीजे को लेकर गाइडलाइन का करना होगा पालन
उधर, डीजीपी राजीव कृष्ण ने कांवड़ यात्रा को लेकर कई निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि शासन के और सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्देश हैं उनका सख्ती से पालन कराया जाए। कांवड़ की हाइट, कांवड़ में डीजी के वॉल्यूम लेवल डेसीबल और जो भी आपत्तिजनक चीजें हैं उनके बारे में आदेशों को सख्ती से लागू किया जाए। डीजीपी ने कहा कि इस साल कई नए चैलेंज हैं और कुछ नई व्यवस्थाएं भी हैं। दिल्ली-सहारनपुर इकोनॉमिक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे बना है। इन दोनों के बनने के कारण यातायात सामान्य होगा। सभी को सहूलियत रहेगी।
उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा का एक पूरा ट्रैफिक प्लान बनाया गया है। इसके बारे में आम लोगों को समाचार माध्यमों से अवगत कराया जाएगा, जिससे उन्हें पहले से इसकी जानकारी रहे। उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट के नियम हैं उनके बारे में भी लोगों को अवगत कराया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस का सबके साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास होना चाहिए। जितने कांवड़ संघ हैं सबके साथ संवाद रहना चाहिए। इसके साथ ही ध्यान रखा जाना चाहिए कि कहीं कोई अव्यवस्था न हो। यात्री हो या श्रद्धालु या फिर कोई आम नागरिक किसी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कांवड़ यात्रा और आने वाले पर्वों-त्योहारों के मद्देनजर कड़े सुरक्षा इंतजाम रखने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि ऐसे सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराए जाएं जिससे कहीं कोई घटना-दुर्घटना न हो।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें