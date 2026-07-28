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काम की बात: यूपी के तीन एक्सप्रेसवे आपस में जुड़ेंगे, आगरा, गंगा और पूर्वांचल को जोड़ेंगे दो लिंक एक्सप्रेसवे

By Yogesh Yadav
लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में आगरा, गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को आपस मे जोड़ा जा रहा है। दो लिंक एक्सप्रेसवे के जरिए यह आपस में जोड़े जाएंगे। सबकुछ सही रहा तो अगले तीन साल में यह काम पूरा हो जाएगा।

Purvanchal expressway
आगरा, गंगा और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपस में दो लिंक एक्सप्रेसवे से जुड़ेंगे

यूपी के तीन एक्सप्रेस वे को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके लिए दो ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण होगा। इसके टेंडर जारी किए जा चुके हैं। यूपीडा इनका निर्माण कराएगा। लिंक एक्सप्रेस वे के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। इनका निर्माण तीन साल में पूरा होगा। दोनों लिंक एक्सप्रेस वे छह लेन के होंगे और इन्हें आठ लेन तक विस्तार दिया जा सकेगा।

इटावा से शुरू होकर हरदोई में जुड़ेगा

आगरा एक्सप्रेस वे को गंगा एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पहले ही आगरा एक्सप्रेस वे से इटावा में कुदरैल गांव के पास जुड़ा है। गंगा एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए इटावा के ताखा कुदरैल गांव से लिंक एक्सप्रेस वे का निर्माण शुरू होगा। यह इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर होते हुए हरदोई समेत छह जिलों को जोड़ेगा।

हरदोई में जलालाबाद तहसील के कौसिया गांव के पास जुड़ेगा। लिंक एक्सप्रेस वे करीब 90 किलोमीटर लंबा होगा। इसके निर्माण पर 7488.74 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एक्सप्रेस वे से उतरने और चढ़ने के लिए हर जिले में इंटरचेंज बनाए जाएंगे। बुंदेलखंड पहले ही आगरा एक्सप्रेस वे से जुड़ चुका है और लिंक एक्सप्रेस वे बनने से गंगा, आगरा तथा बुंदेलखंड एक्सप्रेस की सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी।

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मोहान रोड से पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे

आगरा एक्सप्रेस से पूर्वांचल एक्सप्रेस को जोड़ने के लिए ग्रीनफील्ड लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है। करीब 50 किलोमीटर लंबा यह लिंक एक्सप्रेस वे आगरा एक्सप्रेव पर मोहान रोड से निकलेगा। लखनऊ-कानपुर तथा रायबरेली-लखनऊ हाईवे को क्रास करता हुआ गोसाईगंज में चंदा सराय गांव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जुड़ेगा।

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इसके निर्माण पर करीब 4775.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस लिंक एक्सप्रेस बनने से सुल्तानपुर, रायबरेली जाने वाले शहर से बाहर-बाहर निकल जाएंगे। लिंक एक्सप्रेस वे बनने से लोग मोहान रोड से ही निकल जाएंगे। इससे लखनऊ शहर का ट्रैफिक लोड कम होगा। दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग पर इंटरचेंज बनाए जाएंगे, ताकि लोग एक्सप्रेस वे पर चढ़ सकेंगे और उतर सकेंगे।

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यूपीडा प्रतिनियुक्ति पर रखेगा 17 अभियंता

दोनों लिंक एक्सप्रेस की निगरानी तथा निर्माण कार्य के लिए यूपीडा 17 अभियंता रखेगा। मुख्यालय स्तर पर दो अधीक्षण अभियंता, दो अधिशासी तथा दो सहायक अभियंता और फील्ड स्तर पर तीन अधिशासी अभियंता, तीन सहायक अभियंता व छह अवर अभियंता की तैनाती होगी। पीडब्ल्यूडी से इन्हें प्रतिनियुक्ति पर लिया जाएगा। पीडबल्यूडी से न मिलने पर वहां और एनएचआई के सेवानिवृत्त को आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। इस प्रस्ताव को मंत्रि परिषद की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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