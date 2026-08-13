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3 डॉक्टरों पर 6 लाख का हर्जाना, गलत इलाज से महिला की मौत मामले में 18 साल बाद फैसला

By Ajay Singh
विधि संवाददाता, प्रयागराज
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इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में शहर के तीन डॉक्टरों को मृतका के पति को छह लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। इस पर, केस दाखिल करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी अदा करना होगा।

three doctors fined 6 lakh rupees
3 डॉक्टरों पर 6 लाख का हर्जाना

करीब 18 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में प्रयागराज के तीन डॉक्टरों को मृतका के पति को छह लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। इस राशि पर, केस दाखिल करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी अदा करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम, सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी और सदस्य सरला की पीठ ने दिया । परिवादी महंत प्रकाश सिंह, निवासी राजरूपपुर ने 24 जुलाई 2008 को केस दाखिल किया था।

दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं मालती सिंह

परिवाद के अनुसार महंत प्रकाश सिंह की पत्नी 35 वर्षीय मालती सिंह हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थीं। 19 नवंबर 2007 को उन्हें हार्ट लाइन कार्डियक केयर सेंटर, सिविल लाइंस ले जाया गया। वहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उन्हें बीएमटी/बीएमवी ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। ऑपरेशन के लिए करीब 50 हजार रुपये खर्च बताया गया और परिवादी ने 22 नवंबर 2007 को 40 हजार रुपये जमा किए। आरोप था कि इसके बाद कई बार चिकित्सक से संपर्क करने के बावजूद ऑपरेशन टलता रहा।

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बाद में फरवरी 2008 में इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उपचार के दौरान मालती सिंह को तेज बुखार आने लगा। परिवादी ने चिकित्सक को इसकी जानकारी दी तो उसे बताया गया कि ऑपरेशन के बाद बुखार आना सामान्य बात है। 14 फरवरी 2008 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज की हालत खराब बनी रही। 17 फरवरी को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। 23 फरवरी को मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।

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ऑपरेशन में संक्रमण हो गया

इसके बाद परिवादी मरीज को एसआरएन अस्पताल ले गया। रिकॉर्ड के अनुसार वहां चिकित्सकों ने बताया कि ऑपरेशन के बाद वॉल्व में संक्रमण हो गया है। परिवादी के अनुसार चिकित्सकों ने यह भी बताया कि ऑपरेशन से पहले जरूरी जांच कराए बिना प्रक्रिया की गई, जिसके कारण मरीज को संक्रमण हुआ। 28 फरवरी 2008 को हालत में सुधार न होने पर मरीज को एसजीपीजीआई, लखनऊ रेफर किया गया। वहां इलाज के दौरान 21 मार्च 2008 को मालती सिंह की मृत्यु हो गई।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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