3 डॉक्टरों पर 6 लाख का हर्जाना, गलत इलाज से महिला की मौत मामले में 18 साल बाद फैसला

इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में शहर के तीन डॉक्टरों को मृतका के पति को छह लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। इस पर, केस दाखिल करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज भी देना होगा। 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी अदा करना होगा।

करीब 18 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद इलाज में लापरवाही से महिला की मौत के मामले में प्रयागराज के तीन डॉक्टरों को मृतका के पति को छह लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया गया है। इस राशि पर, केस दाखिल करने की तारीख से अंतिम भुगतान तक आठ प्रतिशत सामान्य वार्षिक ब्याज भी देना होगा। इसके साथ ही 10 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में भी अदा करने का निर्देश दिया गया है। यह फैसला जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, प्रयागराज के अध्यक्ष मोहम्मद इब्राहीम, सदस्य प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी और सदस्य सरला की पीठ ने दिया । परिवादी महंत प्रकाश सिंह, निवासी राजरूपपुर ने 24 जुलाई 2008 को केस दाखिल किया था।

दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं मालती सिंह परिवाद के अनुसार महंत प्रकाश सिंह की पत्नी 35 वर्षीय मालती सिंह हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थीं। 19 नवंबर 2007 को उन्हें हार्ट लाइन कार्डियक केयर सेंटर, सिविल लाइंस ले जाया गया। वहां चिकित्सकीय परीक्षण के बाद उन्हें बीएमटी/बीएमवी ऑपरेशन कराने की सलाह दी गई। ऑपरेशन के लिए करीब 50 हजार रुपये खर्च बताया गया और परिवादी ने 22 नवंबर 2007 को 40 हजार रुपये जमा किए। आरोप था कि इसके बाद कई बार चिकित्सक से संपर्क करने के बावजूद ऑपरेशन टलता रहा।

बाद में फरवरी 2008 में इलाज की प्रक्रिया आगे बढ़ी, उपचार के दौरान मालती सिंह को तेज बुखार आने लगा। परिवादी ने चिकित्सक को इसकी जानकारी दी तो उसे बताया गया कि ऑपरेशन के बाद बुखार आना सामान्य बात है। 14 फरवरी 2008 को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी मरीज की हालत खराब बनी रही। 17 फरवरी को हालत ज्यादा बिगड़ने पर उसे फिर से डॉक्टर के पास ले जाया गया और अस्पताल में भर्ती किया गया। 23 फरवरी को मरीज को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया।